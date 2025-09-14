 "غرفة أبوظبي" تنظم زيارة لوفد اقتصادي وتجاري إلى ألمانيا

أبوظبي في 14 سبتمبر /وام/ تنظم غرفة تجارة وصناعة أبوظبي زيارة رسمية لوفد يضم ممثلين عن جهات ومؤسسات عدة إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية اعتبارا من غد وحتى 18 سبتمبر الجاري في إطار جهودها لتعزيز مكانة أبوظبي مركزا عالميا للأعمال والاستثمار، وتنفيذاً لاستراتيجيتها الهادفة إلى توسيع الشراكات الاقتصادية الدولية.

يضم الوفد ممثلين عن جهات ومؤسسات رائدة من بينها غرفة أبوظبي، مكتب أبوظبي للاستثمار، ومنظومة التكنولوجيا العالمية Hub71، وشركة الإمارات للطاقة، إلى جانب عدد من ممثلي القطاع الخاص ورواد الأعمال.

يترأس الوفد سعادة شامس علي الظاهري، النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة الغرفة العضو المنتدب وتأتي الزيارة في وقت يشهد فيه الاقتصاد العالمي تحولات جذرية تتطلب بناء شراكات متينة قائمة على الابتكار والمعرفة والتكامل الصناعي.

وتمثل ألمانيا، صاحبة أكبر اقتصاد في أوروبا ورابع أكبر اقتصاد عالمي، شريكاً محورياً لدولة الإمارات، فيما تواصل أبوظبي ترسيخ مكانتها مركزا اقتصاديا عالميا جاذبا للاستثمارات، يتميز ببنية تحتية متطورة وتشريعات داعمة للنمو المستدام.

وشهدت العلاقات الاقتصادية بين البلدين نمواً متسارعاً في السنوات الأخيرة بعدما بلغ حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين 50.68 مليار درهم في عام 2024، بزيادة نسبتها 5.4% مقارنة بعام 2023.

تشهد الزيارة توقيع عدد من الاتفاقيات الاقتصادية التي تعكس الرؤية المشتركة لتعزيز التعاون في قطاعات الابتكار وريادة الأعمال والاستدامة، وإطلاق مبادرات تدعم المشاريع المبتكرة والشركات الناشئة.

وقال شامس الظاهري، إن الزيارة تعكس عمق العلاقات بين البلدين، وتجسد الالتزام ببناء شراكات اقتصادية طويلة الأمد قائمة على الابتكار والاستدامة موضحا أنه مع توافق الرؤى حول الاقتصاد الأخضر والتحول الرقمي، فإن التعاون الإماراتي - الألماني مرشح لمزيد من النمو والازدهار، بما يلبي تطلعات الأجيال القادمة ويعزز مكانة البلدين على خريطة الاقتصاد العالمي.