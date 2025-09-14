"العملة " تحصد لقب أول أشواط " اللقايا" بمهرجان العين لسباقات الهجن

العين في 14 سبتمبر/ وام/ شهد ميدان الروضة بمنطقة العين، صباح اليوم منافسات التمهيدي الثالث لسن اللقايا، لمسافة 4 كيلومترات، ضمن فعاليات مهرجان العين" 2025 "، لسباقات الهجن.

وتصدرت "العملة"، لعبدالله العامري، الشوط الأول محققة 6:04:48 دقيقة، بينما فازت بلقب الشوط الثاني "قماري"، لسالم مطر حمد العود العامري مسجلة 5:58:88 دقيقة.

وأحرزت" أرباح"، لسعيد جابر عبدالله الحربي، لقب الشوط الثالث، بزمن قدره 6:07:25 دقيقة، وحقق "المتحد" لسعد علي محمد الحميدي، لقب الشوط الرابع، مسجلاً 6:03:68 دقيقة.

وفازت " الهيبة"، لسلطان خليفة حاسوم، بلقب الشوط الخامس، مسجلة 6:06:91 دقيقة، وحصدت "هملولة"، لمنصور مبارك سعيد الوهيبي الفوز في الشوط السادس بزمن قدره 6:00:22 دقيقة، بينما كان الفوز في الشوط السابع من نصيب "متعب"، لسالم مطر سعيد الدرعي بالزمن ذاته 6:00:22 دقيقة.

وشهد الشوط الثامن فوز"الظبي"، لحمد محمد سالم الوهيبي، بزمن قدره 6:02:12 دقيقة، وجاء لقب الشوط التاسع من نصيب "الشاهنة"، لدميثان خلفان دميثان الشامسي بزمن قدره 6:04:48 دقيقة.

وخطف "متعب"، لمسفر سالم بالقويع المنصوري لقب الشوط العاشر، بزمن قدره 6:07:40 دقيقة، بينما سجلت "طاعة"، لحشر سالم محمد الكتبي انتصارها في الشوط الحادي عشر بزمن قدره 6:05:31 دقيقة، وجاء الشوط الثاني عشر من نصيب "انشودة" لسعيد محمد سالم الوهيبي، بزمن قدره 6:08:70 دقيقة.

وفي بقية النتائج، حقق "سلاب"، لسهل سالم بالأسود العامري الفوز في الشوط الثالث عشر، بزمن قدره 6:07:44 دقيقة، وانتزعت "سمعة"، لنايل فهيد مفتاح الشامسي الصدارة في الشوط الرابع عشر بزمن قدره 6:10:84 دقيقة، وذهب الفوز في الشوط الخامس عشر إلى "شاهين"، لمحمد سالم شويين المنصوري بزمن قدره 6:06:59 دقيقة.

