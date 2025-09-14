بدء أعمال اجتماع وزراء الخارجية التحضيري للقمة العربية الإسلامية الطارئة في الدوحة

الدوحة في 14 سبتمبر/وام/ بدأت اليوم بالدوحة، أعمال اجتماع وزراء الخارجية التحضيري للقمة العربية الإسلامية الطارئة التي تعقد غدا /الإثنين/، برئاسة معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة قطرومشاركة أصحاب المعالي والسعادة وزراء خارجية الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية (قنا) أن الاجتماع يناقش مشروع بيان بشأن الهجوم الإسرائيلي على دولة قطر يوم التاسع من سبتمبر الجاري، والذي استهدف مقرات سكنية لعدد من قادة حركة /حماس/ بالدوحة.

