‎دائرة التنمية السياحية بعجمان تبدأ جولة ترويجية جديدة في الهند غدا

عجمان في 14 سبتمبر /وام/ تبدأ دائرة التنمية السياحية بعجمان غدا جولة جديدة ضمن سلسلة جولاتها الترويجية في جمهورية الهند الصديقة برئاسة سعادة محمود خليل الهاشمي، مدير عام الدائرة وتستمر حتى 19 سبتمبر الجاري وتشمل زيارات إلى عدة مدن هندية رئيسية.

تأتي الجولة في سياق مسيرة الدائرة المتواصلة نحو استكشاف آفاق التعاون وسبل الارتقاء بالشراكات السياحية مع مشغلي ورواد القطاع السياحي الدوليين وتهدف إلى توقيع عدد من الاتفاقيات والمذكرات التي تدعم التفاهم والتنسيق المشترك في مجال الأنشطة السياحية.

تركز الجولة على استعراض أحدث مقومات الإمارة وأبرز مشاريعها السياحية، بما يخدم تعزيز جاذبيتها وجهة سياحية عالمية.

وقال سعادة محمود خليل الهاشمي، مدير عام الدائرة: "تأتي هذه الجولة الترويجية في إطار التزام الدائرة بمواصلة استكشاف وفتح قنوات التعاون والتواصل الإقليمية والدولية، وتوجيه الجهود نحو تعزيز وترسيخ مكانة عجمان وجهة سياحية رائدة، في ظل ما تشهده الإمارة من نمو متزايد في قطاع السياحة والترفيه وتنطلق في مسعاها هذا من رؤية استراتيجية شاملة ترمي إلى دعم وتطوير مقومات القطاع السياحي كافة وتحقيق أهداف حكومة عجمان وخططها المستقبلية".

وأضاف : "نتطلع من خلال جولتنا هذه إلى تعميق العلاقات الاستراتيجية مع الشركاء الرئيسيين في القطاع السياحي الهندي، بما يوسع آفاق تبادل الخبرات والتجارب، ويفتح مسارات جديدة للتنمية السياحية والاقتصادية المستدامة في الإمارة، تماشياً مع رسالتنا في الترويج لعجمان وتسليط الضوء على ما تضمه من معالم ومشاريع ومقومات سياحية وثقافية جاذبة تقدم للزوار تجارب فريدة وذكريات لا تُنسى".

تتضمن أجندة الجولة زيارة كل من العاصمة نيودلهي، ومدينتي بونه وكلكتا أيام 15 و17 و19 سبتمبر على التوالي والتي تشهد سلسلة من اللقاءات الرسمية والفعاليات السياحية، للاطلاع على التجارب الرائدة ومناقشة سبل فتح آفاق جديدة للشراكات المستقبلية. تجدر الإشارة إلى أن دائرة التنمية السياحية بعجمان تستهدف من خلال جولتها السياحية تحقيق مجموعة من الأهداف الاستراتيجية، التي تتضمن رفع الوعي الدولي بالإمارة وجهة سياحية متميزة، وتعريف السوق الهندية بالتجارب السياحية الفريدة التي تقدمها وتعزيز الشراكات مع الشركاء الدوليين في مجال السياحة إضافة إلى فتح أسواق جديدة لنمو السياحة، وزيادة عدد الزوار والإيرادات السياحية، وتعزيز الاقتصاد المحلي من خلال زيادة الإيرادات الفندقية وتوفير فرص عمل جديدة، وجذب الاستثمارات في القطاع السياحي.