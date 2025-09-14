اختتام التصفيات النهائية للمرحلة الـ2 من جائزة عجمان للقرآن الكريم

عجمان في 14 سبتمبر/وام/ أختتمت الليلة الماضية برعاية صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، التصفيات النهائية للمرحلة الثانية من جائزة عجمان للقرآن الكريم بدورتها التاسعة عشرة، بمقر مركز حميد بن راشد النعيمي لخدمة القرآن الكريم.

وأوضح سعادة حسين الحمادي المدير التنفيذي للمركز أن التصفيات شهدت منافسة كبيرة من المتسابقين والمتسابقات، الذين بلغ عددهم 265 متسابقاً من مختلف الفئات العمرية تنافسوا على المراكز الخمسة الأولى في أربع مسابقات هي مسابقة أصحاب الهمم، ومسابقة نور الهمم لذوي التوحد، ومسابقة الأمهات المواطنات، ومسابقة الحافظون والحافظات، مشيراً إلى أنه سيتم إعلان أسماء الفائزين يوم 25 سبتمبر الجاري.

ونوه إلى أن منافسات الجائزة تقام بتوجيهات ومتابعة سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، وجرت وسط أجواء إيمانية، وحرص من الجميع على إبراز قدراتهم وحفظهم لكتاب الله العزيز.

وتقدم الحمادي بجزيل الشكر والتقدير إلى راعي المركز صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي على دعمه الكبير للمركز وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان لمتابعته للمركز وتوجيهاته بالعناية بالقرآن الكريم وأهله.

وأوضح أن التنافس الكبير في التصفيات يعكس حرص المجتمع على حفظ القرآن الكريم وتدبر معانيه مشيداً بالمشاركة الكبيرة من أصحاب الهمم وذوي التوحد الذين لقوا اهتماماً خاصاً من قبل المركز خلال تنظيم المسابقات.

وأكد سعي مركز حميد بن راشد النعيمي لخدمة القرآن الكريم إلى تعزيز برامجه الرامية إلى خدمة القرآن الكريم ونشر علومه بين جميع فئات المجتمع.