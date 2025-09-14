"الإمارات 2071.. رؤية شبابية لمستقبل وطن" موضوع مجلس شبابي برأس الخيمة

رأس الخيمة في 14 سبتمبر/وام/ نظمت جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية بالتعاون مع مجلس رأس الخيمة للشباب، مجلسا اجتماعيا شبابيا بعنوان "الإمارات 2071.. رؤية شبابية لمستقبل وطن"، وذلك في إطار جهود المؤسستين لتفعيل مشاركة الشباب في صياغة مستقبل الدولة وتعزيز دورهم في استشراف تحديات الغد وتطلعات الأجيال القادمة.

حضر المجلس الدكتورة مهرة آل مالك عضو مجلس إدارة جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية، وشيخة الحبسي نائب المدير العام في دائرة الموارد البشرية برأس الخيمة، إضافة إلى نخبة من القيادات النسائية فيما شارك كمتحدثين الدكتورة مريم الصابري إلى جانب عدد من القيادات النسائية.

وأكد خلف سالم بن عنبر مدير عام الجمعية أن تمكين الشباب يعد مسؤولية وطنية بهدف تعزيز إسهامهم في رسم ملامح مستقبل الوطن انسجاما مع توجيهات القيادة الرشيدة التي تعتبر الإنسان محور التنمية وأساس تقدم الوطن.