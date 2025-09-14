بني ياس يحلق بالمركز الأول في ختام النسخة الـ6 من بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو

الفجيرة في 14 سبتمبر/ وام / اختتمت مساء اليوم فعاليات الجولة السادسة من النسخة الثانية لبطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو في مجمع زايد الرياضي بالفجيرة وسط حضور جماهيري غفير وأجواء تنافسية حماسية.

وامتدت منافسات الجولة السادسة على مدار 3 أيام، وشهدت في يومها الختامي نزالات فئات الأطفال والبراعم والأشبال تحت 12 عاماً.

وفي ختام الجولة السادسة للبطولة، تصدر نادي بني ياس المنافسات محققا المركز الأول، وتلاه نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس وصيفاً، ونادي العين في المركز الثالث.

حضر منافسات اليوم الختامي وشارك في تتويج الفائزين الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس الاتحاد الإماراتي نائب رئيس الاتحاد الدولي لبناء الأجسام والقوة البدنية؛ ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية؛ وسعادة يوسف عبدالله البطران، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو؛ وفهد علي الشامسي الأمين العام لاتحاد الإمارات للجوجيتسو؛ وناصر العبدول، المدير الإقليمي لمنطقة دبي في مصرف أبوظبي الإسلامي؛ وعبدالله الظنحاني، مدير مصرف أبوظبي الإسلامي فرع دبا.

وأكد فهد علي الشامسي الأمين العام لاتحاد الإمارات للجوجيتسو، أن البطولة أصبحت محطة رئيسية لصقل مواهب اللاعبين الناشئين، ومنصة لإبراز الكفاءات الصاعدة القادرة على تمثيل الدولة في البطولات الإقليمية والعالمية، مشيراً إلى أن النجاح المتواصل للبطولة يعكس رؤية اتحاد الإمارات للجوجيتسو في دعم الأندية والأكاديميات، وتعزيز ثقافة التفوق والتميز الرياضي.