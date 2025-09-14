"ثقافة أبوظبي" تطلق مبادرة لإنشاء مكتبة عربية رقمية

أبوظبي في 14 سبتمبر/ وام / أعلن مركز أبوظبي للغة العربية عن اطلاق مبادرة لإنشاء مكتبة عربية رقمية شاملة وذلك خلال "كونغرس العربية والصناعات الإبداعية" الذي بدأت أعماله اليوم في أبوظبي.

وتأتي هذه المبادرة بالتعاون بين دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي وأمازون بهدف، توفير آلاف الكتب الصوتية والإلكترونية باللغة العربية خلال السنوات الثلاث المقبلة من خلال التعاون مع ناشرين من مختلف أرجاء المنطقة، مما يشكّل تطوراً رائداً في انتشار الأدب والمحتوى العربي والوصول إليه عالمياً.

وقال معالي محمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي إن هذه الشراكة تشكل محطة متقدّمة في مهمتنا للاحتفاء بروائع الأدب العربي ودعم لغتنا العربية وتعزيز هويتنا الوطنية من خلال الدور المؤثر الذي تؤدّيه منصات أمازون العالمية بالتوازي مع الخبرات والكفاءات التخصصية التي توفرها دائرة الثقافة والسياحة.

وأضاف معاليه: نحن نخلق بوابة رائدة للقراء في كل مكان لتجربة عمق وتنوع اللغة والمحتوى العربي إنها خطوة محورية نحو تضمين الثقافة العربية والإبداع في الحوار الثقافي العالمي، مما يضمن استمرارها في الازدهار لأجيال قادمة.

من جانبه قال رونالدو مشحور، نائب رئيس أمازون في الشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا إن اللغة العربية ركيزة ثقافتنا وهويتنا، فهي تحمل قروناً من المعرفة والإبداع والتواصل واليوم نوحّد متاجرنا وحلول إعلانات أمازون وأمازون ويب سيرفيسز (AWS) لإنشاء أضخم مكتبة عربية رقمية على أمازون نحن نجمع بين التكنولوجيا والثقافة لإلهام القرّاء والمبدعين في العالم العربي، ومشاركة جمال العربية على مستوى العالم.

وبموجب هذا التعاون، ستطلق أمازون واجهة متجر مخصصة تتيح لملايين العملاء اكتشاف الأدب العربي والمحتوى الثقافي في مكان واحد والتفاعل معه وبالاستفادة من حلول إعلانات أمازون (Amazon Ads) وإمكانات الحوسبة السحابية عبر أمازون ويب سيرفيسز(AWS)، إلى جانب خبرة المركز في النشر ورسالته الثقافية، ستعرض المنصة أعمالاً أدبية من مختلف أنحاء العالم العربي.