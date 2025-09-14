فوز ليفربول ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

لندن في 14 سبتمبر/ وام / عزز فريق ليفربول صدارته لجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعد فوزه اليوم على بيرنلي 1-0 في ملعب تورف مور ضمن منافسات الأسبوع الرابع من المسابقة.

وبهذه النتيجة رفع ليفربول رصيده إلى 12 نقطة في الصدارة بفارق 3 نقاط عن أرسنال أقرب ملاحقيه، فيما توقف رصيد بيرنلي عند 3 نقاط.

جاء هدف المباراة الوحيد عن طريق محمد صلاح في الدقيقة 90+5 من ركلة جزاء.

وبالجولة ذاتها فاز مانشستر سيتي على مانشستر يونايتد 3-0 في ملعب الاتحاد.

وبهذه النتيجة رفع مانشستر سيتي رصيده إلى 6 نقاط ، وتوقف رصيد مانشستر يونايتد عند 4 نقاط.