عادل خالد يحتفظ بلقب الدوري الأوروبي للشراع الحديث

كومو - إيطاليا في 14 سبتمبر/ وام / توج عادل خالد، لاعب فريق الحمرية للشراع الحديث، بطلا للدوري الأوروبي للموسم الثاني على التوالي، بعد ختام منافسات البطولة اليوم بجولة مدينة كومو الإيطالية التي أقيمت على مدار 5 أيام.

ونال خالد الميدالية البرونزية في جولة "كومو"، ليضمن صدارة الترتيب العام والتتويج بالميدالية الذهبية للدوري الأوروبي للعام الثاني على التوالي.

وهنأ سعادة حميد الشامسي، رئيس مجلس إدارة نادي الحمرية، اللاعب على إنجازه.

وأعرب عادل خالد عن سعادته بالحفاظ على اللقب، موجها شكره لمجلس إدارة النادي ومجلس الشارقة الرياضي على الدعم والمساندة.