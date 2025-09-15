"دو" تستكمل الطرح الثانوي لأسهمها بسعر طرح نهائي عند 9.20 درهم للسهم

دبي في 15 سبتمبر /وام/ أعلنت شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة "دو" المدرجة أسهمها العادية في سوق دبي المالي، اليوم، عن استكمالها الناجح لعملية الطرح العام الثانوي الذي تم إطلاقة يوم “الاثنين” الموافق 8 سبتمبر الجاري.

وطرحت شركة المعمورة دايفيرسيفايد جلوبال هولدنغ "المساهم البائع"، التابعة لشركة "مبادلة للاستثمار"، 342.084.084 سهما بما يُعادل 7.55% من رأس مال شركة "دو"، وذلك في إطار طرح عام ثانوي شامل التغطية التسويقية.

وشكّلت هذه الحصة المعروضة نسبة 75% من إجمالي ملكية "المعمورة" في شركة "دو"، وبناء على سعر الطرح النهائي البالغ 9.20 درهم للسهم، من المتوقع أن يحقق الطرح نحو 3.15 مليار درهم من العائدات الإجمالية لصالح المساهم البائع عند التسوية.

ويشمل الطرح شريحتين الأولى المخصصة للمستثمرين الأفراد في دولة الإمارات وتشمل 5% من أسهم الطرح، وهي متاحة للمستثمرين الأفراد وغيرهم من المستثمرين المؤهلين بما في ذلك الشركات والمؤسسات الحاصلين على رقم مستثمر من سوق دبي المالي، والشريحة الثانية المخصصة للمستثمرين المؤهلين وتشمل 95% من أسهم الطرح، والتي تستهدف المستثمرين المؤهلين من الشركات بدولة الإمارات ومناطق أخرى خارج الولايات المتحدة.

وقال فهد الحساوي، الرئيس التنفيذي لشركة “دو”، إن الاختتام الناجح للطرح العام الثانوي يُمثّل إنجازاً مهماً في تعزيز مكانة “دو” في أسواق المال، فقد أسهم هذا الطرح في رفع نسبة الأسهم الحرة المتداولة إلى 27.7%، بما يعزز مستويات السيولة ويوسّع قاعدة المستثمرين المهتمين بأسهم الشركة.

وأضاف أن الطلب القوي من المستثمرين الدوليين والمحليين على حد سواء يعكس ثقتهم في إستراتيجية الشركة وسجلّها في الأداء المالي والتشغيلي، إضافة إلى الفرص الواعدة التي تتطلع إليها، فيما تواصل دورها المحوري في دفع مسيرة التحول الرقمي في دولة الإمارات.

وأوضح أنه من خلال تعزيز السيولة، يمهّد هذا الطرح أيضاً الطريق أمام إدراج الشركة ضمن مؤشرات عالمية مثل "إم إس سي آي"، مما يساهم في تنويع قاعدة المساهمين وتحفيز موقعها في أسواق المال.

وتولى كل من بنك أبوظبي التجاري، والإمارات دبي الوطني كابيتال، وبنك أبوظبي الأول، وغولدمان ساكس إنترناشيونال مهام المنسقين الدوليين المشتركين ومديري سجل الاكتتاب المشتركين في عملية الطرح.

وسيحصل كل مكتتب ضمن الطرح المخصص للأفراد في دولة الإمارات على حد أدنى مضمون من التخصيص يصل إلى 500 سهم من أسهم الطرح.

وسيُعاد رد المبالغ الفائضة إلى المستثمرين الأفراد في موعد أقصاه يوم غد “الثلاثاء” الموافق 16 سبتمبر 2025، وذلك بعد استكمال عملية التخصيص النهائية للأسهم.

وستتم عملية التسوية وتسليم أسهم الطرح للمستثمرين ضمن الطرح العالمي المخصص للمستثمرين المؤهلين عبر نظام الصفقات المباشرة في سوق دبي المالي، والتي تتضمن إجراء صفقة من خلال الوسطاء بما يتماشى مع سياسة التداول المعمول بها في السوق، وذلك يوم غد “الثلاثاء” الموافق 16 سبتمبر قبل افتتاح السوق.

وسيتعيّن على المستثمرين الذين يشترون أسهم الطرح ضمن الطرح العالمي المخصص للمستثمرين المؤهلين سداد رسوم الوساطة والسوق وأي رسوم أخرى، وذلك بموجب الشروط والأحكام السارية مع الوسيط الذي كلفوه بشراء الأسهم، وفقاً للإجراءات التنظيمية المتبعة في السوق المالي.

وسيتمكّن جميع المستثمرين في الطرح من بدء تداول أسهم الطرح المخصصة لهم مع افتتاح جلسة التداول في سوق دبي المالي يوم غد “الثلاثاء” الموافق 16 سبتمبر 2025، على أن تتم التسوية النهائية لصفقات الطرح العالمي المخصص للمستثمرين المؤهلين يوم "الخميس" الموافق 18 سبتمبر.

