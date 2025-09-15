تعاون بحثي وإعلامي بين "تريندز" والملتقى الإعلامي العربي

أبوظبي في 15 سبتمبر/ وام/ وقع مركز تريندز للبحوث والاستشارات، اتفاقية تعاون وشراكة بحثية وإعلامية إستراتيجية مع الملتقى الإعلامي العربي، بهدف تعزيز التعاون المشترك في مجالات البحث العلمي، والإنتاج المعرفي، والإعلام الحديث، ونشر الثقافة البحثية الرصينة ودعم المعرفة القائمة على استشراف المستقبل.

وتمثل الاتفاقية إطارا تعاونيا يستهدف توحيد الجهود بين الجانبين لتعزيز المحتوى الفكري والإعلامي الهادف، والمساهمة في تطوير حلول عملية للتحديات الإقليمية والدولية، من خلال تنظيم الفعاليات المشتركة والندوات والمؤتمرات وورش العمل، وإنتاج محتوى معرفي يستند إلى الدراسات والأبحاث العلمية، ونشر الوعي المجتمعي بأهمية البحث العلمي ودوره في استشراف المستقبل.

وقال الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز للبحوث والاستشارات، إن توقيع الاتفاقية يأتي انطلاقاً من إيمان الطرفين بأهمية التعاون الإعلامي والبحثي في دعم صناعة الإعلام العربي، وتعزيز دوره في دعم جهود التنمية المستدامة، من خلال البحوث والدراسات والتحليلات العلمية الوازنة.

وذكر أن الاتفاقية تؤطر للتعاون البناء في إنجاح فعاليات الدورة الحادية والعشرين من الملتقى الإعلامي العربي، الذي سيعقد في جمهورية لبنان خلال نوفمبر المقبل، حيث يسهم “تريندز” في النسخة الجديدة باعتباره شريكاً إستراتيجياً، كما سينظم سلسلة من اللقاءات الفكرية والجلسات الخاصة ضمن برنامج الملتقى.

وأشار إلى أن هذه الشراكة تعكس التزام المركز ببناء جسور التعاون مع المؤسسات الفاعلة في المجال الإعلامي، ويأتي في مقدمتها الملتقى الإعلامي العربي، الذي يعد منصة معرفية وفكرية رائدة.

من جانبه، أكد المستشار ماضي عبدالله الخميس، الأمين العام للملتقى الإعلامي العربي، أن توقيع هذه الاتفاقية يعزز الشراكة العلمية والبحثية والمعرفية الداعمة للنسخة الـ21 من الملتقى، والتي ستعقد خلال نوفمبر المقبل في جمهورية لبنان، حيث تتيح الاتفاقية تنظيم مجموعة من الندوات والجلسات الحوارية وورش العمل التفاعلية المشتركة.

وأوضح أنه من خلال هذه الشراكة يتطلع الجانبان إلى آفاق جديدة وواعدة من التعاون البحثي والإعلامي المستدام في مختلف المجالات، وما ينتج عن هذه الشراكة من مبادرات ومشاريع تخدم العمل العربي المشترك، وتدعم القضايا الإنسانية والفكر العربي المستنير، وتقديمه للعالم في أفضل صورة ممكنة.