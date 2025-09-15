“الدار” تبيع كافة وحدات "الديم تاون هومز" بقيمة تجاوزت 1.8 مليار درهم

أبوظبي في 15 سبتمبر/ وام/ أعلنت مجموعة “الدار” اليوم عن بيع كافة الوحدات السكنية في مشروع "الديم تاون هومز"، الذي يضم 450 منزلا في شمال شرق جزيرة ياس، حيث تجاوزت قيمة المبيعات 1.8 مليار درهم، ما يؤكد على قوة الطلب على المجمّعات السكنية عالية الجودة والمصممة خصيصا للعائلات الإماراتية.

ومثل المشترون الذكور نسبة 68% من مبيعات مشروع "الديم"، بينما شكلت الإناث 32%، مما يعكس التنوع في قاعدة عملاء الدار، كما نجح المشروع في استقطاب شريحة واسعة من العملاء الجدد الذين يشترون للمرة الأولى من الدار بنسبة بلغت 56%، في حين بلغت نسبة العملاء الحاليين 44% من إجمالي المشترين.

وأظهرت بيانات المبيعات أن 63% من جميع المشترين يخططون للسكن في منازلهم الجديدة بمشروع "الديم"، وأن 64% منهم تقل أعمارهم عن 45 عاماً، الأمر الذي يشير إلى جاذبية المشروع الكبيرة لدى العائلات الشابة، فيما بلغت نسبة المشترين المقيمين في أبوظبي 84%، بينما شكل المشترون من الإمارات الأخرى نسبة 16%.

ويتألف مشروع "الديم تاون هومز" من وحدات سكنية بأحجام مختلفة، وتم تصميمه خصيصا لتجمع بين مفاهيم الحياة العصرية والقيم الإماراتية الأصيلة، ويضم المشروع 26 منزلاً مبتكراً تُعد الأولى من نوعها، حيث تدمج بين المساحات السكنية والتجارية، لتوفر بذلك مرونة لرواد الأعمال والمبدعين لتأسيس مشاريعهم الخاصة مثل المقاهي والاستوديوهات الفنية والمتاجر المتخصصة انطلاقاً من مجتمعهم السكني المتكامل.

وحظيت هذه المنازل، التي تطرح مفهوما جديدا في الإمارات، باهتمام كبير من المشترين، مما يسلط الضوء على حجم الطلب المتنامي على الحلول السكنية المبتكرة التي تدعم أساليب الحياة المرنة لرواد الأعمال الطموحين.

ويقع مشروع "الديم" ضمن مخطط رئيسي متكامل يتيح للسكان الوصول إلى مجموعة واسعة من المرافق والخدمات التي تشمل مسجدا ومدارس ومركزا صحيا ومركزا مجتمعيا وحدائق ومتاجر تجزئة ومطاعم ومقاهي متنوعة، وبالإضافة إلى ذلك، سيربط جسران جديدان مشروع "الديم" مباشرة بجزيرة ياس، مما يضمن سهولة الوصول إلى أفضل وجهات الترفيه والمطاعم والأنشطة الترفيهية عالمية المستوى، فضلا عن قربه من مطار زايد الدولي وكل من أبوظبي ودبي.