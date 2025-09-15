3 ميداليات ملونة للإمارات في البطولة العربية لكرة الطاولة بالمغرب

الدار البيضاء في 15 سبتمبر/وام/ توج منتخب الإمارات لكرة الطاولة بكأس الناشئين تحت 13 سنة، في النسخة الـ36 من بطولة المنتخبات العربية لكرة الطاولة، التي تستضيفها مدينة الدار البيضاء المغربية حتى 18 سبتمبر الجاري، بمشاركة نخبة من اللاعبين العرب.

ونجح منتخب الإمارات، المكون من اللاعبين ناصر المري، ومحمد سعيد، وراشد سعيد، في الفوز على نظيره السعودي بنتيجة 3-2 في المباراة النهائية، ليحسم المركز الأول ويتوج باللقب.

كما حصل منتخب الإمارات تحت 17 سنة على الميدالية الفضية والمركز الثاني في مسابقة الفرق، بعد خسارته في النهائي أمام المنتخب السعودي 0-3، وضم الفريق اللاعبين علي الحواي، وحمد الهاشمي، وأحمد سعيد.

كما نال منتخب تحت 15 سنة الميدالية البرونزية في مسابقة الفرق، وضم الفريق اللاعبين أحمد سعيد، ويوسف الحواي، ومحمد سعيد.

وهنأ المهندس داوود الهاجري، رئيس اتحاد الإمارات لكرة الطاولة، البعثة برئاسة حسن الزرعوني الأمين العام، وجميع اللاعبين على جهودهم والإنجازات التي حققوها، مؤكداً أن هذه النتائج تمثل نقطة انطلاق جديدة لكرة الطاولة الإماراتية، خاصة مع عودة المشاركة في البطولة العربية، داعيا إلى مضاعفة الجهد في باقي منافسات البطولة، خاصة على صعيد مسابقات الزوجي التي تنطلق عقب ختام منافسات الفرق.