تطبيق "أوتاي" الإماراتي يحقق نموا متسارعا ويستقطب عائلات من 27 دولة

أبوظبي في 15 سبتمبر/ وام/ أعلن تطبيق "أوتاي"، أول تطبيق تواصل اجتماعي إماراتي مخصص لدعم عائلات وأسر ذوي التوحد، عن تحقيقه نموًا متسارعًا خلال الأشهر الثلاثة الأولى من انطلاقه، حيث تضاعف عدد مستخدميه بنسبة 400 % خلال الشهرين المنصرمين.

وكشفت إحصائيات المنصة، أن أوتاي استطاع استقطاب أسر من 27 دولة مختلفة، في حين أن النسبة الأكبر من المستخدمين تأتي من داخل دولة الإمارات، حيث يشكلون ما يقارب 65% من إجمالي العائلات.

كما توزعت بقية النسب بين البرازيل (10%)، والولايات المتحدة (8%)، وبريطانيا (4%)، ومصر (4%)، والأردن (3%)، إلى جانب دول أخرى مثل فرنسا، وألمانيا، والهند، وأستراليا، وقطر.

وقالت سعادة عائشة الكعبي، المؤسس والرئيس التنفيذي لتطبيق أوتاي، إن ما حققه التطبيق خلال فترة وجيزة يؤكد أن “أوتاي” يلبي حاجة حقيقية لعائلات أطفال التوحد، سواء داخل الإمارات أو في مختلف أنحاء العالم.

وأعربت عن فخرها بأن فكرة إماراتية استطاعت أن تجد صدى عالميا بهذا الحجم، لافتة إلى أن طموحهم الاستمرار في بناء منصة تعكس القيم الإنسانية وتمنح الأسر الدعم المجتمعي الذي تحتاجه.

ويُعد أوتاي تجربة إماراتية رائدة، تجمع بين التقنية والرؤية الإنسانية، ليكون صوتًا للأسر التي تحتضن هذه الفئة الغالية من المجتمع، وتجربة عالمية تعد بمزيد من الشمولية والوعي بقضايا التوحد.