المركز الإحصائي الخليجي: 761.9 مليار دولار صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك المركزيّة الخليجيّة

مسقط في 15 سبتمبر/ وام/ ارتفع صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك المركزية الخليجية في العام 2024م بنسبة 6.3 % مقارنة بالعام السابق، ليصل إلى حوالي 761.9 مليار دولار أمريكي، وفق بيانات المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وبلغ إجمالي عرض النقد بمعناه الضيق (م1) في مجلس التعاون نحو 801 مليار دولار أمريكي بنهاية العام 2024م، بارتفاع نسبته 10.0% مقارنة بقيمته في نهاية 2023م.

في حين بلغت قيمة عرض النقد بمعناه الواسع (م2) بنهاية العام 2024م نحو 1,763 مليار دولار أمريكي وبنسبة ارتفاع بلغت 9.3% مقارنة بقيمته بنهاية العام 2023م.

ومقارنة بالأرباع المماثلة من العام السابق، ارتفع عرض النقد م2 في كافة أرباع العام 2024م، في حين شهد عرض النقد م1 انخفاضًا في كل من الأرباع الثلاثة الأولى من العام 2023م نتيجة انخفاض حجم الودائع النقدية.

وتشير بيانات المركز إلى أن الودائع تحت الطلب شهدت ارتفاعًا شهريًّا وبنسب عالية خلال العام 2024م مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق.

كما سجل شبه النقد معدلات نمو شهرية ملحوظة وإن بنسب نموّ متناقصة. أما النقد المتداول خارج البنوك فلقد ارتفع أيضًا ولكن بمعدلات أقل من معدلات نمو شبه النقد، وأسهم هذا النمو في ارتفاع عرض النقد (م1).