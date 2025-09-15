منتخب "الميني فوتبول" يشارك في 4 بطولات

دبي في 15 سبتمبر/ وام/ أعلنت لجنة كرة القدم المصغرة في اتحاد الإمارات للرياضة للجميع، اعتماد برنامج متكامل استعداداً لمشاركة منتخبنا الوطني في تصفيات كأس العالم 2027، وكأس العرب 2026، وكأس آسيا 2026، بالإضافة إلى البطولة الدولية في فبراير 2026.

وأكد سرمد الزدجالي، المدير التنفيذي للجنة كرة القدم المصغرة، رئيس لجنة المسابقات في الاتحاد الآسيوي، أن احتضان دولة الإمارات للنسخة الأولى من البطولة العربية، في أبريل المقبل خطوة مهمة من شأنها تسليط الضوء على تطور اللعبة، ورفع مستوى الشغف بها.

وكشف عن خطة طويلة بالتنسيق مع بدر إبراهيم مدرب المنتخب، لوضع اللاعبين في أفضل درجات الاستعداد، بالتدريبات المتدرجة، وصولاً للمشاركة في البطولة الدولية في فبراير 2026، ثم الانتقال إلى بطولة العرب في أبريل، تعقبها المشاركة ببطولة كأس آسيا في يوليو بإندونيسيا، والمؤهلة إلى مونديال 2027.

ونوه بالمستوى المميز لمنتخبنا الوطني في دولية أوزبكستان مؤخراً، وتحقيق المركز الرابع بعد نتائج إيجابية في الدور التمهيدي، بالتفوق على منتخبات طاجيكستان 1 – صفر، وباكستان 3 – صفر، وأوزبكستان، 2 – 1، بالإضافة إلى فوز المدرب بدر إبراهيم بجائزة الأفضل في البطولة.