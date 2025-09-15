ارتفاع إنتاج الكهرباء في سلطنة عُمان بنسبة 9% بنهاية يوليو

مسقط في 15 سبتمبر/ وام/ سجل إجمالي إنتاج الكهرباء في سلطنة عُمان حتى نهاية شهر يوليو 2025 ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 9%، ليبلغ 30 ألفا و239.3 جيجاوات بالساعة، مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2024م والبالغة 27 ألفا و746.9 جيجاوات بالساعة.

وذكرت وكالة الأنباء العمانية، أن الإحصاءات الأولية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات العماني، أوضحت أن صافي إنتاج الكهرباء في سلطنة عُمان - والذي يشمل مشتريات الشركة العُمانية لشراء الطاقة والمياه ومشتريات شركة كهرباء المناطق الريفية حسب المناطق- ارتفع بنسبة 8.7% ليبلغ 29 ألفا و308.6 جيجاوات بالساعة حتى نهاية شهر يوليو الماضي مقارنة بـ 26 ألفًا و972.2 جيجاوات بالساعة خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وأضافت الوكالة أن إجمالي إنتاج المياه في سلطنة عُمان حتى نهاية شهر يوليو 2025م سجل انخفاضًا طفيفًا بنسبة 0.8 %، ليبلغ نحو 298 مليونًا و938 ألف متر مكعب، مقارنة بـ 301 مليون و242 ألفا و400 متر مكعب خلال الفترة نفسها من عام 2024م.

