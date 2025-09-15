3 لاعبين يمثلون ترايثلون الإمارات في آسيوية الشباب بالبحرين

دبي في 15 سبتمبر/ وام/ أعلن اتحاد الإمارات للترايثلون عن اختيار ثلاثة لاعبين للمشاركة في منافسات دورة الألعاب الآسيوية للشباب والتي تستضيفها مملكة البحرين خلال الفترة من 22 إلى 31 أكتوبر المقبل، بمشاركة نحو 5000 رياضي من 45 دولة آسيوية، يتنافسون في 24 رياضة و253 مسابقة، منها 124 للشباب و114 للشابات.

ويمثل ترايثلون الإمارات في منافسات البطولة كل من اللاعبين علي الكعبي 15 عاما، وماتيو جرين 15 عاما، وديسكتر بوتون 15 عاما، بقيادة المدرب الوطني محسن آل علي.

ويقيم الفريق تجمعا داخليا في العاصمة أبوظبي قبل السفر إلى البحرين 21 أكتوبر المقبل.

يذكر أن منتخب الترايثلون قد أعلن مشاركته في البطولة العربية الأفريقية والمقررة بمدينة الجلالة في جمهورية مصر العربية يوم 25 سبتمبر الجاري استعدادا للبطولة الآسيوية.