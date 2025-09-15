"محمد بن راشد لتنمية المشاريع" تتعاون مع "كيتوبي" لدعم المواهب الوطنية

دبي في 15 سبتمبر /وام/ كشفت مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إحدى مؤسسات دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، عن تعاونها مع شركة كيتوبي، العاملة في قطاع المأكولات والمشروبات بالمنطقة التي تركز على العلامات المحلية، لإطلاق مبادرة "طاولة الشيف الإماراتي" للإرشاد في قطاع الأغذية والمشروبات.

ويهدف هذا التعاون إلى تمكين المشاريع الإماراتية المنزلية ودعم نموها واستدامته، وتطوير المواهب في هذا القطاع الحيوي، وهو ما يتماشى مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية “D33”، الرامية إلى ترسيخ مكانة المدينة باعتبارها أكثر مراكز الأعمال جاذبية للشركات الصغيرة والمتوسطة وروّاد الأعمال الاماراتيين.

وتضمّ الدفعة الأولى من البرنامج خمسة روّاد أعمال إماراتيين في قطاع الأغذية والمشروبات، سيحصلون على الإرشاد والدعم المهني لمشاريعهم من خلال نخبة من الخبراء والمتخصصين، مما يسهم في تطوير مهاراتهم وتعزيز شبكة علاقاتهم مع جهات بارزة في القطاعين العام والخاص داخل الدولة، كما سيتاح لهم الاستفادة من فرص استثمارية لدعم نمو مشاريعهم وتوسيع نطاقها.

كما سيتم تسليط الضوء على رحلتهم الريادية من خلال حملات ترويجية تستعرض قصصهم الملهمة، ومراحل تطور أعمالهم، منذ بداياتهم الأولى وحتى بلوغهم مراحل متقدمة في تقديم أطباق وأصناف مبتكرة وفريدة.

وقال أحمد الروم المهيري، المدير التنفيذي بالإنابة لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إن رأس المال البشري يعدّ أبرز وأهمّ العناصر الرئيسية الداعمة لأجندة دبي الاقتصادية “D33”، ويأتي إطلاق مبادرة طاولة الشيف الإماراتي ليعكس التزام المؤسسة بتنمية المواهب الوطنية بما يتوافق مع متطلبات السوق، ويتخطى هذا التعاون مع كيتوبي المفهوم التقليدي لبرامج الإرشاد العملية، فهو يسهم في تعزيز الثقة لدى الطهاة الإماراتيين الموهوبين، وكذلك تزويدهم بالإرشادات القيمة والفرص العملية لتحقيق النجاح والنمو.

وأضاف أن المؤسسة تسعى من خلال إبراز مهاراتهم وسرد قصصهم إلى تحويل شغفهم إلى مشاريع تجارية ناجحة ومستدامة، فهدفها يتمحور حول تمهيد الطريق أمام المواطنين الموهوبين ليتمكنوا من التطور والتوسع، وبالتالي المساهمة في تعزيز نمو قطاع الأغذية والمشروبات في دبي.

من جانبه، قال محمد بلوط الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة كيتوبي، إن دبي تشهد تحولا سريعا لتصبح واحدة من أكثر عواصم الطهو حيوية على مستوى العالم، ومن خلال شراكتها مع مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، تعمل على تمكين رواد الأعمال الإماراتيين من الاستفادة من خبراتها، وبنيتها التحتية، وتقنياتها لتطوير علامات تجارية محلية متميزة، قادرة على المنافسة إقليمياً وعالمياً، مع الحفاظ على هويتها الأصيلة.

ويمثل قطاع الأغذية والمشروبات إحدى الركائز الاقتصادية الرئيسية في دبي، إذ وصلت مساهمة قطاع خدمات الإقامة والطعام في الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول من عام 2025 إلى 4.1% بقيمة 4.9 مليار درهم، مع توقعات بأن يسهم تركيز الإمارة على الابتكار وريادة الأعمال بالتوازي مع تنامي مستويات الطلب العالمي بتسجيل نمو متزايد في القطاع.

ويشكل الأعضاء الذين يزاولون نشاطهم التجاري في قطاع الأغذية والمشروبات نحو 12% من أعضاء مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة.