"راكز" ومجلس اتفاقية الشراكة الاقتصادية بين الإمارات والهند يدعمان الشركات الناشئة بالبلدين

رأس الخيمة في 15 سبتمبر/ وام/ أعلنت هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية "راكز" عن إبرام شراكة إستراتيجية مع مجلس اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات العربية المتحدة والهند، تمثلت في توقيع مذكرة تفاهم تهدف إلى إطلاق سلسلة الشركات الناشئة الإماراتية والهندية، في خطوة تعزز التعاون بين الجانبين لدعم روّاد الأعمال والمشاريع المبتكرة.

وجرى توقيع مذكرة التفاهم بحضور ياسر عبدالله الأحمد رئيس الاتصال الحكومي والمؤسسي لدى "راكز"، وأحمد الجنيبي مدير مجلس اتفاقية الشراكة الاقتصادية بين الإمارات والهند، لتكون بمثابة منصة مشتركة للترويج للشركات الناشئة الهندية ذات الإمكانيات العالية ومساعدتها في التوسع إلى الأسواق العالمية.

وقال الأحمد إن هذه الشراكة تمثل خطوة إستراتيجية نحو مواءمة السياسات الاقتصادية مع الفرص الريادية، لافتا إلى أنه من خلال التعاون مع مجلس اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند، تعمل “راكز”على تسهيل دخول الشركات الناشئة الهندية إلى السوق الإماراتية وتمكينها من النمو.

وأوضح أن دور راكز لا بقتصرعلى التسهيل، بل يتعداه إلى بناء منظومة متكاملة تساعد تلك الشركات على الازدهار والإسهام بفعالية في تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية.

وبموجب المذكرة سيعمل الطرفان على تنفيذ سلسلة الشركات الناشئة الإماراتية-الهندية، وهي مبادرة رائدة تهدف إلى تحديد ودعم أبرز المشاريع الهندية المبتكرة الساعية للتوسع عالميا.

ومن المقرر اختيار 20 شركة ناشئة بعد تقييم شامل للمشاركة في فعالية بارزة تعقد في نيودلهي، حيث سيتم اختيار خمسة فائزين للحصول على دعم احتضاني وفرص دخول السوق الإماراتية.

من جانبه قال الجنيبي إنه تم تلقي أكثر من عشرة آلاف طلب من شركات ناشئة هندية للمشاركة في سلسلة الشركات الناشئة الإماراتية والهندية، ما يعكس الديناميكية التي يتمتع بها مجتمع ريادة الأعمال في الهند، والدور المتنامي الذي تلعبه الإمارات مركزا عالميا للابتكار، لافتا إلى أن الشراكة مع "راكز" ليست مجرد مذكرة تفاهم، بل جسر عملي لتمكين الشركات الناشئة من التوسع العالمي والمساهمة في رسم ملامح مستقبل التعاون الاقتصادي بين البلدين.

وكجزء من المبادرة، التزمت "راكز" بتقديم الدعم الكامل لإحدى الشركات الخمس الفائزة من خلال توفير رعاية شاملة وباقة تأسيس متكاملة تسهّل انطلاقتها في دولة الإمارات.

من جهته قال رامي جلاد الرئيس التنفيذي لمجموعة "راكز"، إن الشركات الناشئة الهندية تتصدر مشهد الابتكار العالمي، ويعكس اهتمامها المتزايد بدولة الإمارات فعالية منظومة الأعمال في رأس الخيمة ، مشيرا إلى أن الشراكة مع مجلس اتفاقية الشراكة تتجاوز تقديم الدعم، فهي تمكن الأفكار المبتكرة من التحول إلى واقع ملموس، معربا عن فخرهم بتوفير منصة انطلاق تساعد رواد الأعمال الهنود على التوسع والوصول إلى الأسواق العالمية.

وتعد سلسلة الشركات الناشئة الإماراتية-الهندية المبادرة الأولى من نوعها ضمن إطار اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، حيث تسعى إلى تحويل الالتزامات الحكومية إلى فرص عملية واقعية لروّاد الأعمال ومن خلال ربط المشاريع الهندية الواعدة ببيئة الأعمال الجاذبة في الإمارات وبنيتها التحتية العالمية وشبكاتها الدولية، تهدف المبادرة إلى تسريع التعاون العابر للحدود وتأسيس معايير جديدة للنمو القائم على الابتكار.

ومع تجاوز عدد الطلبات عشرة آلاف طلب حتى الآن، تبرز هذه السلسلة كمؤشر قوي على رغبة الشركات الناشئة الهندية في التوسع دوليا، وتعزز في الوقت ذاته مكانة دولة الإمارات شريكا إستراتيجيا مفضلا لرواد الأعمال العالميين.

وتمثل الشراكة بين "راكز" ومجلس الاتفاقية التزاما مشتركا باستثمار هذا الزخم وتحقيق قيمة مستدامة طويلة الأمد تعود بالنفع على اقتصاد البلدين، وتدعم دور الشراكة الثنائية كمحرّك للابتكار والاستثمار والنمو المستدام.