36 لاعبا ولاعبة يمثلون الإمارات في بطولة الخليج للبادل بالدوحة

الدوحة في 15 سبتمبر/ وام/ يشارك منتخب الإمارات للبادل في منافسات النسخة الرابعة من بطولة الخليج العربي للبادل، التي تستضيفها العاصمة القطرية الدوحة على ملاعب "بادل إن" في أسباير خلال الفترة من 15 إلى 19 سبتمبر الجاري، وذلك بمشاركة منتخبات قطر، والسعودية، والبحرين، والكويت، وعُمان.

وتضم بعثة الإمارات 36 لاعباً ولاعبة، حيث يشارك المنتخب في ثلاث فئات هي الرجال والسيدات والناشئين، ويرأس البعثة عمر المرزوقي عضو مجلس إدارة الاتحاد ومدير المنتخبات.

وأكد سعيد المري، الأمين العام لاتحاد الإمارات للبادل، أن المنتخب يخوض البطولة بطموح المنافسة على اللقب والحفاظ على إنجاز النسخة الماضية التي أقيمت في الكويت، حيث توج منتخب الرجال بالبطولة، مشدداً على أهمية مواصلة تحقيق الإنجازات على الصعيد الخليجي.

وأشار إلى أن النسخة الحالية ستكون أكثر قوة في ظل استعدادات جميع المنتخبات الخليجية ورغبتها في المنافسة، إلى جانب التطور المتسارع الذي تشهده اللعبة على مستوى المنطقة، مؤكداً جاهزية منتخبات الإمارات لخوض هذه التحديات.

وكانت قرعة البطولة قد أُجريت أمس لجميع الفئات الثلاث، حيث تقام المنافسات بنظام الدوري، ويخوض كل منتخب خمس مباريات، على أن يتحدد الفائز في كل مواجهة بفوزه في مباراتين من أصل ثلاث أمام منافسه.