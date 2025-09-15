"الإمارات لسباق الخيل": 5 مضامير بالدولة جاهزة لاستقبال موسم السباقات الجديد

أبوظبي في 15 سبتمبر/ وام / أعلنت هيئة الإمارات لسباق الخيل عن جاهزية 5 مضامير في الدولة لانطلاق موسم السباقات (2025 – 2026)، والمقرر أن يبدأ في 25 أكتوبر المقبل من مضمار أبو ظبي للسباق.

وقال سعادة محمد سعيد الشحي، مدير عام هيئة الإمارات لسباق الخيل، في تصريح اليوم، إن سباقات الخيل في دولة الإمارات باتت اليوم من أبرز وأقوى السباقات في المنطقة والعالم، بفضل الدعم والرعاية المستمرة من القيادة الرشيدة، متوقعاً موسماً ناجحاً ومميزاً يرسخ ريادة الدولة في هذا المجال.

وأشاد سعادة الشحي بالجهود الكبيرة التي يبذلها مديرو الأندية في مختلف المضامير، مؤكداً أن الموسم الماضي تميز بتنوع أتاح للفرسان والخيول والملاك خوض تجارب استثنائية، ما أضفى زخماً لافتاً وجذب نخبة الخيول من داخل الدولة وخارجها.

وأوضح أن هيئة الإمارات لسباق الخيل وجدت لخدمة "أهل الخيل"، وأبوابها مفتوحة للجميع، بهدف تقديم الدعم والخدمات اللازمة لقطاع الخيل، بما يسهم في نجاح الفعاليات وضمان استدامة تميزها.

كما أكد مديرعام الهيئة حرصها على استقبال جميع الاقتراحات والملاحظات، والسير نحو أفضل الممارسات العالمية، تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة، وبما يعزز النزاهة والشفافية في السباقات، وصولاً إلى منظومة متكاملة ترسم مستقبل أكثر إشراقاً لسباقات الخيل في دولة الإمارات.

وحول الحضور الإماراتي في المناصب القيادية بالاتحادات والهيئات الدولية، أكد سعادة الشحي أن القيمة الحقيقية لا تكمن في المنصب ذاته، بل في البصمة التي يتركها أبناء الإمارات من خلال عطائهم وإسهاماتهم المميزة.

وأشار إلى أنه خلال منصبه كنائب لرئيس الاتحاد الآسيوي لسباقات الخيل، يركزعلى تبني إستراتيجيات جديدة للنهوض بسباقات الخيل في القارة الآسيوية، مع إعطاء أولوية للشباب، والانفتاح على المرحلة المقبلة، عبر الوصول إلى شريحة أوسع.

وكشف سعادة الشحي عن نجاح مبادرة تأسيس مجلس تنسيق سباقات الخيل في دول مجلس التعاون الخليجي، والذي فتح آفاقاً جديدة للتعاون والتنسيق بين دول الخليج، مع مشاريع طموحة مرتقبة في المرحلة المقبلة.