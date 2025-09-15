شباب الأهلي يلتقي تراكتور الإيراني غدا في دوري أبطال آسيا للنخبة

دبي في 15 سبتمبر/ وام / يفتتح شباب الأهلي مشواره غدا في دوري أبطال آسيا للنخبة بمواجهة تراكتور سازي الإيراني في استاد راشد بدبي الساعة 8 مساء بتوقيت الإمارات.

وبحسب القرعة يلتقي شباب الأهلي أيضا في مرحلة الدوري للنسخة الحالية من البطولة القارية مع كل من ناساف الأوزبكي، والسد القطري، والأهلي السعودي، والغرافة والدحيل القطريين، والاتحاد السعودي على الترتيب.

ويتصدر شباب الأهلي حاليا جدول ترتيب دوري أدنوك للمحترفين برصيد 7 نقاط، محافظا على شباكه نظيفة في 3 مواجهات بالمسابقة حتى الآن، فيما يشارك بالنسخة الحالية من البطولة كونه بطلا لمسابقة الدوري الموسم الماضي، وكذلك تراكتور الذي توج بلقب النسخة الماضية من الدوري الإيراني.

ويعول شباب الأهلي على مهاجمه الإيراني ساردار أزمون، الذي سجل الموسم الماضي 9 أهداف في دوري أبطال آسيا2 ، ليكون أحد أهم عناصر القوة للفريق في اللقاء.

وبحسب الاتحاد الاسيوي لكرة القدم فقد سبق وأن التقى الفريقان في دور المجموعات لدوري أبطال آسيا عام 2015، وفاز كل فريق مرة، بينما وصل شباب الأهلي لاحقا إلى النهائي وحل وصيفا.

ويدخل شباب الأهلي المباراة وفي رصيده سلسلة 9 مباريات متتالية دون هزيمة أمام الفرق الإيرانية، بينما يمتلك تراكتور أيضا سلسلة إيجابية حيث لم يخسر في آخر 5 مواجهات ضد فرق الإمارات.