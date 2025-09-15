معرض "ISM الشرق الأوسط 2025" ينطلق في دبي بمشاركة 66 دولة

دبي في 15 سبتمبر / وام / انطلقت اليوم في مركز دبي التجاري العالمي فعاليات معرض "ISM الشرق الأوسط 2025"، الحدث التجاري الوحيد في المنطقة المخصص حصرياً لقطاع الحلويات والوجبات الخفيفة، والذي يستمر حتى 17 سبتمبر الحالي.

وتشهد الدورة الحالية للمعرض زخما دوليا لافتا، حيث يشكل العارضون الدوليون نسبة 86% من إجمالي المشاركين، مع حضور يتخطى 700 عارض من 66 دولة، مما يرسخ مكانة دبي كمركز عالمي رائد في هذا القطاع الحيوي.

ويستقطب الحدث اهتمام كبرى العلامات التجارية العالمية وقادة الصناعة بحضور ممثلين عن شركات بارزة مثل كارفور، وسوق دبي الحرة، ودانكن، وطيران الإمارات، وماريوت الدولية.

وتتميز نسخة هذا العام بتوسيع نطاق المشاركة الدولية حيث تستضيف لأول مرة عارضين من 11 دولة تشمل، أرمينيا، وأستراليا، وكوستاريكا، وكرواتيا، وجمهورية التشيك، والمجر، وكازاخستان، وكوسوفو، ولوكسمبورغ، والمكسيك، والبرتغال، بجانب كبرى الشركات الرائدة في المجال من الصين، واليونان، والهند، والمغرب، وبولندا، والمملكة العربية السعودية، وإسبانيا، وتركيا، والإمارات العربية المتحدة.

وتتصدر حاليا منطقة آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وإفريقيا قائمة الأسواق العالمية الأكثر نموا في مجال الحلويات والوجبات الخفيفة في ظل الاقبال المتزايد على هذه السلع.

ومن المتوقع أن تصل مبيعات الحلويات والوجبات الخفيفة في هذه الأسواق بحلول نهاية عام 2025 إلى ما يقرب من 389.8 مليار دولار أمريكي، متجاوزة بذلك معدلات زيادة مبيعات الحلوى في كل من أوروبا وأمريكا الشمالية.