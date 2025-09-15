"الإمارات للألمنيوم" تطلق برنامجاً لدعم التمويل السكني للموظفين الإماراتيين المتميزين

أبوظبي في 15 سبتمبر/ وام / أعلنت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، اليوم عن إطلاق برنامج وطني لدعم التمويل السكني للموظفين المواطنين المتميزين في العمل وذلك

بعد توقيع اتفاقية تعاون مع هيئة أبوظبي للإسكان، لتحقيق التوافق بين المزايا الجديدة وبرامج دعم الإسكان الحكومية، بما يساهم في توسيع نطاق هذه البرامج وتعزيز استفادة المواطنين منها.

وتندرج هذه المبادرة ضمن جهود الشركة الرامية إلى تطوير منظومة المزايا والتعويضات التي توفرها لموظفيها المواطنين، انسجاماً مع التزامها الراسخ باستقطاب الكفاءات الوطنية ودعم مسيرتهم المهنية، كما يقدم البرنامج تمويلا إضافيا للإسكان، وسيكون متاحاً للموظفين الإماراتيين المؤهلين، إذ تشمل المبادرة تمويل بناء المنازل وتوسعتها، وتتيح الاستفادة من الخدمات ذات القيمة المضافة التي توفرها هيئة أبوظبي للإسكان، بما في ذلك منصة "تياسير" الاستشارية.

وقال سعادة حمد حارب المهيري، مدير عام هيئة أبوظبي للإسكان، إن الاتفاقية تعكس التزام شركة الإمارات العالمية للألمنيوم بالإيفاء بمسؤوليتها الاجتماعية ودورها الرائد في تعزيز الاستقرار الأسري ورفاهية المجتمع، مشيدا بالمبادرة التي تهدف إلى دعم الموظفينا المتميزين من خلال التعاون مع الهيئة لتوفير مزايا إضافية للمواطنين الحاصلين على قروض سكنية من الهيئة، متطلعا إلى أن تتبع الشركات الوطنية الأخرى هذا النهج لإطلاق مبادرات مماثلة تخدم أبناء الوطن.

من جانبه، أكد عبد الناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، التزام الشركة بدعم الموظفين وتمكينهم من بناء أسس راسخة لمستقبلهم، حيث يعد استقطاب الكفاءات الوطنية المتميزة والاحتفاظ بها ركيزة أساسية، ليس فقط لضمان استدامة نجاح الشركة، بل أيضاً لدعم مسيرة التنمية الصناعية في الدولة.

ويعمل في الإمارات العالمية للألمنيوم، أكثر من 1,300 مواطن إماراتي وتقل أعمار أكثر من 700 منهم عن 35 سنة.