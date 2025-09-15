كازاخستان تنشئ وزارة للذكاء الاصطناعي لتسريع التحول الرقمي

أستانا في 15 سبتمبر/ وام / أعلنت كازاخستان عن إنشاء وزارة للذكاء الاصطناعي، في خطوة تهدف إلى تسريع جهود التحول الرقمي الشامل في البلاد خلال السنوات الثلاث المقبلة، وذلك وفقاً لما أبرزته شبكة تلفزيون "بريكس" الدولية اليوم.

وذكرت الشبكة أن هذه المبادرة تأتي تنفيذاً لتوجيهات الرئيس قاسم جومارت توكاييف، الذي أطلق خطة إصلاح شاملة لدمج الذكاء الاصطناعي في كافة القطاعات الحيوية كالصناعة والزراعة والتعليم.

وتشمل الخطة، بحسب "بريكس"، استحداث "كود رقمي" لتنسيق القوانين بين الجهات المختلفة، وتقديم حوافز للشركات لتبني تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لزيادة الإنتاجية.

كما سيتم إطلاق برامج لتعليم أساسيات الذكاء الاصطناعي في المدارس والجامعات، مع دمج هذه التقنيات ضمن المناهج التعليمية، تمهيدا لتقديم الخدمات الحكومية مستقبلاً عبر منصات الذكاء الاصطناعي.

