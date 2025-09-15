تعاون بين "الوطني للمناصحة" وجامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية لترسيخ منظومة القيم الوطنية

أبوظبي في 15 سبتمبر/ وام / نظم المركز الوطني للمناصحة بالتعاون مع جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، الورشة الأولى لإعداد المنهج العلمي لفئة الأحداث، وذلك بمشاركة أكثر من 18 مؤسسة وطنية، من بينها عدد من الوزارات الاتحادية، والهيئات الوطنية المتخصصة، والدوائر والمحليات في مختلف إمارات الدولة، وقيادات وطنية وخبراء ومختصين.

حضر الورشة سعادة عبدالله عقيدة المهيري الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للمناصحة، وسعادة خليفة مبارك الظاهري مدير جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، وسعادة الدكتورة أمنيات الهاجري المديرة التنفيذية لقطاع صحة المجتمع في مركز أبوظبي للصحة العامة، وسعادة الدكتور سبع الكعبي الأمين العام لمجلس الإمارات للإفتاء الشرعي ،والعقيد حمد سيف الذباحي مدير إدارة مؤسسة الأحداث بوزارة الداخلية إضافة إلى شخصيات ومسؤولين من مختلف القطاعات الوطنية، مما عزز الطابع المؤسسي الشامل للورشة وأكد قوة وتكامل الجهود الوطنية في رعاية الأحداث.

وعرضت الجهات المشاركة خلال جلسات الورشة، تجاربها ومبادراتها النوعية في المشاريع والبرامج الموجهة لفئة الأحداث، مستعرضة أفضل الممارسات التي تم تنفيذها على أرض الواقع، والتحديات التي واجهتها، والدروس المستفادة منها.

وتنوعت هذه التجارب بين مبادرات تعليمية وتوعوية، ومشاريع صحية ونفسية، وجهود وقائية وإصلاحية، لتشكل مجتمعة ثراءً معرفياً وخبرة عملية تعكس تضافر الأدوار الوطنية.

وتميزت الورشة بعقد جلسات تفاعلية اعتمدت على منهجية العصف الذهني، أُثريت خلالها النقاشات بأفكار مبتكرة ورؤى عملية، ما أتاح للمشاركين فرصة صياغة مخرجات إستراتيجية طموحة تمثل قاعدة متينة لصياغة منهج علمي رصين يسهم في تحصين الأحداث وبناء فكر سليم لديهم، ويعزز قدرتهم على الاندماج الإيجابي في المجتمع.

وأكد سعادة عبدالله عقيدة المهيري، الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للمناصحة، أن هذه الورشة تشكل نقلة نوعية في مسار التعاون المؤسسي، وتجسّد رؤية القيادة الرشيدة في صون المجتمع وحماية مكتسباته من الأفكار المتطرفة والمنحرفة، مشيراً إلى أن العروض والتجارب التي قدمتها المؤسسات المشاركة أضافت قيمة كبيرة للمناقشات وأسهمت في إنتاج مخرجات واقعية قابلة للتطبيق.

ولفت إلى أن ما تحقق يمثل لبنة إستراتيجية في بناء منهج وطني متكامل قادر على حماية النشء وتصحيح المفاهيم المغلوطة.

ويأتي هذا الإنجاز انسجاماً مع رؤية المركز الوطني للمناصحة الهادفة إلى ترسيخ منظومة القيم الوطنية المستدامة وتعزيز الوعي المجتمعي، ودعماً للأهداف الإستراتيجية للدولة نحو بناء مجتمع متماسك ومحصّن بالفكر الرشيد، قادر على مواجهة تحديات المستقبل بثقة واقتدار.