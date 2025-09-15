استعدادا لاستضافة 25 ألف رياضي .. أبوظبي تكثف تحضيراتها لألعاب الماسترز 2026

أبوظبي في 15 سبتمبر/ وام / تكثف اللجنة العليا المنظمة لـ "ألعاب الماسترز أبوظبي 2026" تحضيراتها لاستضافة الحدث الرياضي الدولي الأكبر من نوعه في المنطقة، حيث تستعد لعقد قمة الشركاء والرعاة بعد غد الأربعاء، وذلك عقب مشاركتها الناجحة في معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية (ADIHEX) الأسبوع الماضي وعقدها جلسة مثمرة مع الاتحادات الرياضية بالدولة.

ومن المقرر إقامة الألعاب في أبوظبي خلال الفترة من 6 إلى 15 فبراير 2026، بمشاركة مرتقبة تتجاوز 25 ألف رياضي من أكثر من 100 جنسية، سيتنافسون في 30 رياضة متنوعة.

وفي هذا السياق، قال سعادة عارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، إن جوهر ألعاب الماسترز أبوظبي 2026 يتجاوز كونه مجرد حدث رياضي، بل هو حركة مجتمعية شاملة تهدف إلى ترسيخ ثقافة النشاط والشغف بالرياضة والحياة الصحية على مدار العام.

وأبدى العواني تطلعه لاستقبال المشاركين من شتى أنحاء العالم، مؤكدا الالتزام بالعمل مع الشركاء لتقديم تجربة استثنائية تبقى محفورة في ذاكرة الجميع، بما يعزز مكانة أبوظبي كوجهة عالمية رائدة للفعاليات الرياضية الكبرى.

وتشمل قائمة المنافسات رياضات كرة القدم، كرة السلة، الكرة الطائرة، الجودو، الكاراتيه، الجوجيتسو، المواي تاي، الرماية، تنس الريشة، رفع الأثقال، كرة الطاولة، التنس، البادل، ألعاب القوى، الإسكواش، الشطرنج، ركوب الدراجات، سباق الحواجز، السباحة، الجولف، التجديف بزوارق الكاياك أو الكانو، الإبحار بالقوارب الشراعية، الترايثلون، البولينج، كرة الشبكة، الرجبي، الكريكيت، المصارعة، الرماية بالقوس والسهم، رياضة التوجه بالبوصلة، وقفز الحواجز بالخيول بالإضافة إلى 6 رياضات تراثية إماراتية تشمل، الصقارة، سباق التحمل للخيول، سباقات الهجن، التبة، الإبحار بقوارب الداو والغوص، وفي خطوة لتعزيز الدمج المجتمعي، تم فتح باب المشاركة في 18 فئة رياضية لأصحاب الهمم.

وتقام فعاليات البطولة في أكثر من 20 موقعاً رياضياً في أبوظبي، من بينها: أكاديمية فاطمة بنت مبارك، واستاد مدينة زايد الرياضية، والعين أدفنتشر، والكورنيش، والمرفأ، والوثبة، وبادل وكينغدوم أبوظبي، وجامعة نيويورك أبوظبي، وجزيرة الحديريات، وسبيس 42، وفندق إرث، وقصر الإمارات، ومبادلة أرينا، ومبزرة الخضراء، ومركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك)، ومركز أبوظبي للكريكيت والرياضات، ومركز خليفة الدولي للبولينج، ومسبح مدينة محمد بن زايد، ونادي أبوظبي للرياضات البحرية، ونادي أبوظبي للصقارين، ونادي العين للفروسية والرماية والجولف.

وكانت اللجنة المنظمة قد أطلقت مرحلة تسجيل المتطوعين بالشراكة مع مؤسسة الإمارات في يوليو الماضي، لتوفير فرصة فريدة للمساهمة في إنجاح هذا الحدث الرياضي العالمي، وترك أثر مجتمعي مستدام، حيث يتم استقبال المتطوعين من مختلف الفئات، بما في ذلك الطلبة والمهنيين وعشاق الرياضة ورواد العمل المجتمعي.

وشهد معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية (ADIHEX)، إطلاق السوار الرسمي للألعاب، في خطوة تعكس دعم القيادة الرشيدة لهذا الحدث وتشجيعها للمشاركة المجتمعية وتعزيز أنماط الحياة النشطة. ويمثل السوار رمزا للألعاب ورفيقًا للمشاركين والداعمين، حيث سيرافقهم في مراحل التحضير وحتى انطلاق الألعاب.

وأعلنت اللجنة المنظمة أن المشاركة في ألعاب الماسترز أبوظبي 2026 ، مفتوحة لجميع الأفراد ممن تبلغ أعمارهم 30 عاماً فما فوق، دون قيود على الخبرة أو المستوى الرياضي، وأنه على الراغبين في التسجيل الدخول على : https://abudhabimaste.