إطلاق النسخة الثانية من مسابقة الشيخ راشد بن محمد للقرآن الكريم لطلبة المدارس الخاصة بدبي

دبي في 15 سبتمبر/ وام / أطلقت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي بالتعاون مع هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي – تحت مظلة مبادرة "غراس الخير" – النسخة الثانية من مسابقة الشيخ راشد بن محمد آل مكتوم للقرآن الكريم لطلبة المدارس الخاصة في إمارة دبي بعد النجاح الكبير والتفاعل اللافت الذي شهدته النسخة الأولى في العام الماضي.

وتهدف المسابقة السنوية المخصصة للعام الدراسي 2025 - 2026 إلى ترسيخ مكانة القرآن الكريم في نفوس الطلبة وتنمية مهاراتهم في الحفظ والتلاوة وتعزيز روح التنافس الإيجابي في ميدان العلوم الدينية بما يواكب تطلعات المجتمع نحو جيل واعٍ ومتمسك بقيمه الدينية والوطنية.

ومن المقرر أن تنطلق أولى مراحل المسابقة في الأول من سبتمبر المقبل من خلال الإعلان الرسمي عنها على أن تبدأ التصفيات الأولية داخل المدارس في الخامس عشر من الشهر ذاته، وتُرفع نتائجها إلى الدائرة في موعد أقصاه الثالث عشر من أكتوبر، فيما تنطلق التصفيات النهائية تحت إشراف الدائرة في الفترة من 3 إلى 21 نوفمبر 2025 بمشاركة واسعة من الطلبة والطالبات من مختلف الجنسيات والمراحل الدراسية.

وقال سعادة أحمد درويش المهيري مدير عام دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي إن مسابقة الشيخ راشد بن محمد آل مكتوم للقرآن الكريم تعكس التزام الدائرة الراسخ بتنشئة جيل قرآني واثق بهويته راسخ في قيمه ومتمسك بتعاليم دينه الحنيف، مشيرا إلى أن نتائج النسخة الأولى من المسابقة أثبتت وجود تعطش حقيقي من قبل الطلبة وأولياء الأمور لهذا النوع من المبادرات القرآنية التي تترجم مكانة القرآن الكريم الراسخة في وجدان المجتمع الإماراتي.

وثمن المهيري التعاون البنّاء مع هيئة المعرفة والتنمية البشرية التي أبدت تجاوبا ملموسا وسريعا في دعم المبادرة وتيسير تنفيذها على مستوى المدارس الخاصة الأمر الذي ساعد في ترسيخ حضور القرآن الكريم في البيئة التعليمية بصورة فاعلة.

وأشار إلى أن الدائرة تعمل في المرحلة الحالية على تطوير معايير المسابقة وتحديث تفاصيلها استنادا إلى ما تم رصده من ملاحظات وتغذية راجعة خلال النسخة الأولى لضمان استمرارية التميز وتعزيز أثر المسابقة بما يلبّي تطلعات المجتمع ويواكب رؤى التطوير التعليمي والديني في الإمارة.

وأكدت سعادة عائشة ميران، مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، على أهمية ترسيخ القيم الأصيلة في البيئة التعليمية حيث يعد القرآن الكريم أحد المرتكزات الجوهرية لهويتنا الثقافية والدينية.

وأعربت عن اعتزازها بالشراكة مع دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في إطلاق النسخة الثانية من مسابقة الشيخ راشد بن محمد آل مكتوم للقرآن الكريم والتي تجسّد روح التعاون بين المؤسسات لتعزيز النشء بالعلم والإيمان وتمكين الطلبة من التمسك بقيمهم في بيئة تعليمية تحتضن تنوّعهم وتُعلي من قدراتهم.

ودعت الدائرة جميع المدارس الخاصة إلى التفاعل مع هذه المبادرة القرآنية والمشاركة في ترسيخ مكانة القرآن الكريم بين الأجيال بما ينسجم مع الرؤية الوطنية لبناء مجتمع متماسك وقائم على القيم الأصيلة.