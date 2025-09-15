60 لاعبا من 11 دولة يشاركون في"كيو تور" الشرق الأوسط للسنوكر بدبي

دبي في 15 سبتمبر/ وام / ينظم اتحاد الإمارات لألعاب البليارد نسخة جديدة من بطولة "كيو تور" الشرق الأوسط التصنيفية للسنوكر، بمشاركة نحو 60 لاعباً من 11 دولة في المنطقة، وذلك تحت إشراف الاتحاد الدولي للبلياردو والسنوكر، خلال الفترة من 21 إلى 24 سبتمبر الحالي، ومن 25 إلى 28 من الشهر نفسه، في أكاديمية كيو سبورتس دبي.

وتعد هذه واحدة من البطولة التصنيفية في الشرق الأوسط المعتمدة من الاتحاد الدولي، حيث يتأهل الفائز فيها إلى التصفيات النهائية لبطولة "جلوب تور" العالمية التي تستضيفها ألبانيا.

وأكد ماجد سلطان الجوكر، الأمين العام لاتحاد الإمارات لألعاب البليارد، أن استضافة الدولة لهذه النسخة للمرة الثالثة تعكس ثقة الاتحاد الدولي في إمكانات وقدرات الإمارات التنظيمية، مشيراً إلى أن مثل هذه البطولات تمثل الطريق الوحيد أمام لاعبي المنطقة للتأهل إلى التصفيات العالمية.

ويشارك في الحدث، الذي يقام على مدار جولتين متتاليتين، 60 لاعباً من 11 دولة، بينهم 16 لاعباً من الإمارات، من ضمنهم 6 لاعبين يمثلون المنتخب الوطني هم: محمد الجوكر، وخالد الكمالي، وعبد الرحمن سيف، وعبد الله العطار، إلى جانب سيف الزعابي وسهيل الزعابي من منتخب الناشئين.