الشارقة.. مهرجان "تنوير" تنطلق في نوفمبر بمشاركة نخبة من المبدعين العالميين

الشارقة في 15 سبتمبر/ وام / تستضيف صحراء مليحة في إمارة الشارقة خلال الفترة من 21 حتى 23 من نوفمبر المقبل النسخة الثانية من مهرجان “تنوير” تحت شعار “ما تبحث عنه ... يبحث عنك” المستوحى من مقولة شهيرة للشاعر جلال الدين الرومي بمشاركة مجموعة من الفنانين والمبدعين المحليين والعرب والدوليين.

ويعد المهرجان تجربة تمزج بين الإبداع العالمي وسحر الطبيعة في الشارقة من خلال حفلات موسيقية وورش عمل وأعمال فنية إلى جانب الفعاليات التي تحتفي بالموروث الشعبي والتقاليد الأصيلة على مدار ثلاثة أيام ليجسّد “تنوير” روح التبادل الثقافي وقيم الاستدامة، والتغيير المجتمعي.

ويحتضن المهرجان مزيجًا متنوعًا من المواهب الإقليمية والعالمية عبر منصات فنية صُممت بعناية مثل “القبة” و"شجرة الحياة" و"السوق" و"المسرح الرئيسي" وقد جرى ابتكار هذه المساحات لتجمع بين عناصر الطبيعة وروح الإبداع بحيث تتحوّل كل منصة إلى تجربة حسية متكاملة.

ويوفر المهرجان لعشاق الطبيعة والمغامرات مجموعة متنوعة من خيارات الإقامة مثل التخييم تحت النجوم والاستمتاع بالنزل والمنتجعات الصحراوية الفاخرة كما يقدّم المهرجان تسعة أنشطة مميّزة تشمل جولات إرشادية في موقع الفاية الذي أدرج مؤخراً ضمن التراث العالمي لليونسكو والمواقع الأثرية في مليحة والمشي في الطبيعة وزيارة مركز مليحة للآثار إضافة إلى جلسات مراقبة النجوم وركوب الخيل ورحلات سفاري بين صخور الأحافير وجولات ممتعة بمركبة "يونيموج" وتهدف هذه الأنشطة إلى تعزيز ارتباط الزوار بالبيئة الطبيعية والتراث التاريخي للمنطقة ما يضيف بُعداً جديداً لتجربتهم في المهرجان.