المبعوث الخاص لشؤون الأعمال والأعمال الخيرية يختتم زيارة إلى إيطاليا لتعزيز التعاون الإستراتيجي

ميلانو في 15 سبتمبر/ وام / اختتم سعادة بدر جعفر المبعوث الخاص لوزير الخارجية لشؤون الأعمال والأعمال الخيرية سلسلة زياراتٍ رفيعة المستوى إلى إيطاليا شملت روما وميلانو هدفت إلى تعزيز الشراكة المتنامية بين البلدين الصديقين في مجالات التجارة والابتكار والتنمية المجتمعية.

وجاءت هذه الزيارات استكمالًا "زيارة دولة" التي قام بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" إلى الجمهورية الإيطالية في وقت سابق هذا العام وشهدت توقيع اتفاقية استثمارية تاريخية بقيمة 40 مليار دولار أمريكي.

وأكد سعادته على الجهود الحثيثة لدولة الإمارات لتنمية دبلوماسية الأعمال وتعزيز التعاون عبر مختلف القطاعات مع شركاء أوروبيين رئيسيين، مع مواصلة تطوير الالتزامات الثنائية والشراكات القائمة.

وتُمثّل العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات وإيطاليا إحدى أقوى الشراكات وأكثرها حيوية في منطقة اليورو ففي عام 2024 وحده بلغ حجم التجارة غير النفطية بين البلدين 13.81 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 18.71% عن العام السابق.

كما وصلت الاستثمارات الإماراتية في إيطاليا إلى نحو 178 مليون دولار ما بين عامي 2020 و2024، في حين بلغت الاستثمارات الإيطالية في الدولة ما يقارب 602 مليون دولار.

وتعكس هذه التدفقات الاستثمارية الثقة في موقع دولة الإمارات كمنصة إقليمية للنمو المستدام القائم على الابتكار.

وخلال الزيارة، التقى سعادة جعفر في روما وميلانو قادةً بارزين في مجالات الأعمال والتمويل والعمل الخيري والقطاع الحكومي، وركّزت النقاشات على استكشاف فرص جديدة تتيح للجهات الإيطالية الانخراط في عدة مجالات رئيسية في الاقتصاد الإماراتي، مثل: تحول الطاقة، والبنية التحتية الرقمية، والذكاء الاصطناعي، وعلوم الحياة.

وأسهمت الزيارة في تعميق الحوار عبر القطاعات المختلفة من أجل تحديد الفرص المتاحة لتعزيز التكامل وتسريع الشراكات البنّاءة وفي الوقت نفسه، تمّ بحث تنفيذ مبادراتٍ تجريبية في مجال العمل الخيري الإستراتيجي، خاصةً في تطوير مهارات الشباب وأنظمة الصحة، بالتعاون مع مؤسسات إيطالية رائدة ومتبرعين من القطاع الخاص.

وأثمرت هذه اللقاءات صياغة إطار عمل إستراتيجي مع مؤسسات إيطالية رئيسية وجهات من القطاع الخاص لضمان استمرارية التعاون والتقدم في المجالات ذات الأولوية المشتركة.

وقال سعادة بدر جعفر: تُجسِّد هذه الزيارة الزخم المتنامي بين بلدينا وتؤكد التزام دولة الإمارات المتواصل بشقّ مسارات عملية للشراكات الطويلة التي تحقق المنفعة المتبادلة وينبثق هذا الازدهار في العلاقات من التوافق بين اقتصاد الابتكار والرؤية العالمية للجمهورية الإيطالية والدور الحيوي لدولة الإمارات كمنصة للتعاون الإقليمي والدولي.

وفي ظلّ التقدم المستمر الذي تحرزه دولة الإمارات في جهودها لتوطيد التعاون الدولي الفعّال والمؤثر، أكدت زيارة سعادته على الدور المتزايد الأهمية لدبلوماسية الأعمال في تحقيق القيم المشتركة والنمو المستدام.

جدير بالذكر أنّه مع توسّع الشراكات التجارية لدولة الإمارات تجاوز حجم التجارة غير النفطية 460 مليار دولار أمريكي خلال النصف الأول من عام 2025، أي أكثر من ضعف الرقم المسجل قبل خمس سنوات فقط، وباتت القطاعات غير النفطية تمثل الآن أكثر من 75% من الناتج المحلي الإجمالي الوطني.