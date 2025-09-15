أمير قطر يفتتح القمة العربية الإسلامية الطارئة .. ويؤكد : عازمون على مواجهة العدوان الإسرائيلي واتخاذ كافة الإجراءات القانونية

الدوحة في 15 سبتمبر / وام / أكد صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، أن الدوحة تعرضت لاعتداء غادر وعمل إرهابي جبان، واصفا العدوان الإسرائيلي الذي تسبب بسقوط قتلى بينهم مواطن قطري بأنه كان صادما للعالم بأكمله.

جاء ذلك في كلمته الافتتاحية خلال ترؤسه أعمال القمة العربية الإسلامية الطارئة التي انطلقت اليوم في العاصمة "الدوحة"، بمشاركة عدد من قادة وزعماء الدول العربية والإسلامية، لبحث سبل الرد على الهجوم الإسرائيلي على الأراضي القطرية.

وأشار أمير دولة قطر إلى أن بلاده تعمل منذ عامين كوسيط لإنهاء حرب الإبادة في غزة وإعادة الرهائن، وقال إن حركة حماس كانت تدرس مقترحا لوقف الحرب أثناء وقوع الاعتداء الإسرائيلي.

ونوه إلى أن الدوحة تستضيف وفودا من حركة حماس وإسرائيل، متسائلا في الوقت ذاته عن سبب تفاوض إسرائيل مع قادة حركة حماس إذا كانت ترغب باغتيالهم.

وأكد أن الحكومة الإسرائيلية قامت باستغلال المفاوضات كتكتيك من تكتيكات الحرب، مؤكدا أن حكومة إسرائيل لا تريد الرهائن وتستغل الحرب لتوسيع الاستيطان وتغيير الوضع القائم.

وأضاف أن نتنياهو يحلم أن تصبح المنطقة العربية منطقة نفوذ إسرائيلية، وأن حكومته تعتقد أنها ستفرض الأمر الواقع على العرب.

وشدد على أن دولة قطر عازمة على مواجهة العدوان الإسرائيلي واتخاذ إجراءات القانون الدولي كافة للدفاع عن بلاده، مشيرا إلى أن إسرائيل طرف لا يعترف بأي خطوط حمراء، ولو قبلت مبادرة السلام العربية لوفرت مآسي لا تحصى.

- خلا -