حمدان بن محمد يقدم واجب العزاء في وفاة حسين بن عبدالرحمن خانصاحب

دبي في 15 سبتمبر / وام / قدم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، اليوم الاثنين، واجب العزاء في وفاة رجل الأعمال حسين بن عبدالرحمن خانصاحب، وذلك خلال زيارة سموه لمجلس العزاء في دبي.

وأعرب سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأنجال وأسرة الفقيد، سائلا المولى عزّ وجلّ، أن يتغمّد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.