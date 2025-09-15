القطاع العقاري في الشارقة يحقق تداولات قياسية بـ4.9 مليار درهم في أغسطس

الشارقة في 15 سبتمبر/ وام / يواصل القطاع العقاري في إمارة الشارقة تحقيق معدلات نمو غير مسبوقة حيث سجلت التداولات العقارية لشهر أغسطس 4.9 مليار درهم بنسبة نمو بلغت 75.8% مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي.

ويعكس هذا الأداء الاستثنائي جاذبية الإمارة كمركز استثماري متكامل مدعوماً ببنية تحتية حديثة وتشريعات مرنة عززت ثقة المستثمرين من مختلف أنحاء العالم.

وبلغ عدد المعاملات العقارية المنفذة خلال شهر أغسطس 9,379 معاملة فيما بلغ إجمالي المساحات المتداولة في عمليات البيع 12 مليون قدم مربع وذلك وفقا لتقرير حركة التداولات العقارية الصادر عن دائرة التسجيل العقاري بالشارقة.

وأوضح التقرير أن القطاع العقاري في الإمارة يشهد مرحلة نمو قوية جعلت منها واحدة من أبرز الوجهات الاستثمارية في المنطقة ويعود هذا النجاح إلى الرؤية الإستراتيجية لحكومة الشارقة التي وضعت أسساً واضحة للتنمية العمرانية المستدامة ووفرت بيئة استثمارية جاذبة تقوم على الشفافية والتشريعات المرنة التي تلبي احتياجات المستثمرين والمطورين العقاريين.

وتؤكد إحصائيات أغسطس 2025 على الزخم المتصاعد في السوق العقاري بإمارة الشارقة حيث شكّلت معاملات البيع منها 1,427 معاملة بنسبة 15.2% ما يعكس الطلب المستمر على الأصول العقارية في الإمارة كما تم تسجيل 497 معاملة رهن بنسبة 5.3% من إجمالي المعاملات بقيمة بلغت 1.4 مليار درهم ما يدل على ثقة المؤسسات المالية والمستثمرين في القطاع.

وجرت معاملات البيع في 116 منطقة موزعة على مختلف مدن ومناطق إمارة الشارقة وشملت هذه العقارات أراضي سكنية وتجارية وصناعية وزراعية وفيما يتعلق بنوع العقار المتداول فقد تم التداول على 771 أرض فضاء بينما وصل عدد معاملات الوحدات المفرزة إلى 402 معاملة في حين بلغت معاملات الأراضي المبنية 254 معاملة.

و تصدرت منطقة "صناعية رقم 4" قائمة أعلى الصفقات العقارية في الشارقة خلال أغسطس حيث تم إبرام صفقة بقيمة 159مليون درهم على أرض مبنية كما شهدت منطقة "الممزر" تسجيل أعلى معاملة رهن عقاري خلال الشهر ذاته إذ بلغت قيمة الرهن 204.4 مليون درهم على أرض مما يعكس الثقة الكبيرة في سوق العقارات بالإمارة.

وبلغ إجمالي معاملات البيع في مدينة الشارقة 1,279 معاملة وتصدرت منطقة "مويلح التجارية" قائمة أعلى المناطق في معاملات البيع بـ 272 معاملة تلتها منطقة "السحمة" بـ 196معاملة ثم منطقة "المطرق" بـ 171 معاملة ومنطقة "تلال" بـ 140 معاملة.

أما من حيث المناطق الأعلى في حجم التداول النقدي فقد تصدرت منطقة "تلال" بقيمة تداول وصلت إلى 313.4 مليون درهم تلتها منطقة "الصجعة الصناعية" بـ 238.8 مليون درهم ثم منطقة "مويلح التجارية" بـ 204.6 مليون درهم ثم منطقة "صناعية رقم 4" بـ 174.4 مليون درهم.

وفي المنطقة الوسطى بلغ إجمالي معاملات البيع 106 معاملات تصدرتها منطقة "البليدة" من حيث عدد المعاملات وحجم التداول النقدي بواقع 25 معاملة وحجم تداول 50.5 مليون درهم.

أما في مدينة خورفكان فقد جرت 21 معاملة بيع تصدرتها مناطق "حي الحراي الصناعية" بـ 5 معاملة بينما جاءت منطقة "حي البردي3" كأعلى منطقة من حيث حجم التداول النقدي بـ 3.4 مليون درهم.

وفي مدينة كلباء جرت 20 معاملة بيع تصدرتها منطقة "صناعية كلباء" بـ 7 معاملات بينما جاءت منطقة "البردي" كأعلى منطقة من حيث حجم التداول النقدي بـ 3.7 مليون درهم.