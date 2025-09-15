اللجنة المنظمة تعلن جاهزيتها لانطلاق كأس الخليج للناشئين في الدوحة

الدوحة في 15 سبتمبر/ وام / أعلنت اللجنة المحلية المنظمة لبطولة كأس الخليج للناشئين تحت 17 عاماً، المقررة في العاصمة القطرية الدوحة خلال الفترة من 20 سبتمبر إلى 3 أكتوبر المقبل، جاهزيتها لاستضافة الحدث، الذي يُقام تحت مظلة اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم.

ويشارك في البطولة 8 منتخبات، توزعت على مجموعتين، حيث تضم المجموعة الأولى منتخب الإمارات إلى جانب منتخبات قطر (المستضيف)، وسلطنة عمان، واليمن، فيما تضم المجموعة الثانية كلاً من منتخبات العراق، والسعودية، والبحرين، والكويت.

وأكد جاسم سلطان الرميحي، الأمين العام لاتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم، أهمية البطولة، مشيراً إلى أنها تندرج ضمن التزام الاتحاد برعاية المواهب الكروية الناشئة في المنطقة.

وتقام منافسات البطولة على ملعبي استاد حمد الكبير واستاد سحيم بن حمد، وتشهد إقامة 15 مباراة على مدار أيام البطولة.