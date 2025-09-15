الشارقة.. شراكة بين جهات أكاديمية وصناعية لتطوير حلول مبتكرة في الطاقة والمياه والبنية التحتية

الشارقة في 15 سبتمبر/ وام / وقع مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار اتفاقية شراكة بحثية تمتد لثلاث سنوات مع شركة مصانع الأصباغ الوطنية "أصباغ ناشونال"، والجامعة الأمريكية في الشارقة، وجامعة الشارقة، بهدف دعم التعاون الأكاديمي - الصناعي في مجالات الطاقة والمياه والبنية التحتية.

وتسعى هذه الشراكة إلى تطوير مشاريع بحثية تطبيقية تستهدف تحويل المعرفة الأكاديمية إلى حلول صناعية قابلة للتطبيق، مع التركيز على تطوير طلاءات متقدمة للألواح الشمسية، ومواد إسفلتية مبتكرة للطرق الحضرية، إضافة إلى طلاءات خاصة لمحطات التحلية للحد من التآكل والترسيب.

وقّع الاتفاقية كل من حسين المحمودي، المدير التنفيذي لمجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، وسامر الصايغ، المدير العام لشركة الأصباغ الوطنية، والبروفيسور تود أ. لورسن، مدير الجامعة الأمريكية في الشارقة، والأستاذ الدكتور عصام الدين عجمي، مدير جامعة الشارقة.

وتأتي هذه الشراكة في وقت يشهد فيه قطاع الطلاءات العالمي نمواً متسارعاً، حيث يُتوقع أن يتجاوز حجمه 190 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030، كما تشكل محطات التحلية، التي توفر أكثر من 90% من احتياجات المياه في الإمارات، مجالاً حيوياً لتطبيق الابتكارات المرتبطة بتحسين الكفاءة وتقليل التكاليف التشغيلية، ويستمر قطاع الطاقة الشمسية العالمي في تسجيل نمو سنوي يزيد على 20%، مما يبرز أهمية تطوير طلاءات تعزز من كفاءة الألواح الشمسية.