"محمد بن راشد للفضاء" يطلق النسخة الأولى من "ملتقى علوم الفضاء"

دبي في 15 سبتمبر/ وام / يستضيف مركز محمد بن راشد للفضاء النسخة الأولى من فعالية "ملتقى علوم الفضاء" في مقره بدبي يومي 17 و18 سبتمبر الحالي، بهدف جمع نخبة من العلماء والمهندسين والخبراء العاملين في قطاع الفضاء لبحث أحدث التطورات ومشاركة المستجدات حول المشاريع الجارية واستكشاف فرص التعاون المستقبلية.

وتعكس هذه المبادرة التزام مركز محمد بن راشد للفضاء بتعزيز مكانة دولة الإمارات في مجالات البحث العلمي والتكنولوجيا الفضائية على المستويين الإقليمي والدولي، وترسيخ دوره كمحرك رئيسي للابتكار واستكشاف الفضاء.

كما يسلط الملتقى الضوء على أحدث التطورات في رحلات الفضاء البشرية وعلوم القمر والتقنيات المرتبطة بها، إلى جانب تكريم الباحثين والمتخصصين الذين يسهمون في رسم ملامح مسيرة الدولة في هذا القطاع الحيوي.

وقال عدنان الريس، مساعد المدير العام للعمليات الفضائية والاستكشاف في مركز محمد بن راشد للفضاء، إن الملتقى يشكل منصة حوارية علمية تضع الابتكار في صميم الطموحات الوطنية في مجال الفضاء، مؤكدا أن التركيز على موضوعات مثل الحياة البشرية في المدار والعلوم القمرية يفتح آفاقاً جديدة للنقاش والبحث العلمي، ويعزز التعاون بين الخبراء والمهندسين، ويهيئ الدولة للمرحلة المقبلة من استكشاف الفضاء.

ويتمحور ملتقى علوم الفضاء هذا العام حول موضوعين رئيسيين هما "الحياة في المدار" و"العلوم على سطح القمر"، ويتضمن جلسات عامة وتقنية تغطي فسيولوجيا الإنسان في الفضاء ونمو بلورات البروتين والبعثات التناظرية وعلوم القمر واستخدام الموارد المتاحة في الموقع، إضافة إلى عروض تقديمية يقدمها خبراء من المركز ومؤسسات شريكة وحلقات نقاش تهدف إلى تشجيع الابتكار وتعزيز التبادل العلمي.