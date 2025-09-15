الإمارات تشارك في اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية بالجمعية البرلمانية الآسيوية في المنامة

المنامة في 15 سبتمبر/ وام / شاركت دولة الإمارات، ممثلة بمجموعة الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي، اليوم، في اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية المستدامة بالجمعية البرلمانية الآسيوية.

ومثلت الدولة في الاجتماع، الذي عقد في العاصمة البحرينية "المنامة"، سعادة فاطمة علي المهيري، نائب رئيس مجموعة الشعبة البرلمانية في الجمعية، حيث أكدت أن اعتماد مشروعات القرارات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع، التي من أبرزها؛ إنشاء سوق طاقة آسيوي، والقضايا البيئية، والنمو الاقتصادي، والقضاء على الفقر، ودور البرلمانات في دعم أهداف التنمية المستدامة، يعكس التزام الجمعية بأهداف التنمية المستدامة.

وأشارت المهيري إلى جهود دولة الإمارات في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، عبر رؤية متوازنة تجمع بين النمو الاقتصادي، وحماية البيئة، والارتقاء بجودة الحياة، موضحة أن الدولة اعتمدت إستراتيجيات وطنية رائدة للتنمية الخضراء والتنويع الاقتصادي، بهدف تعزيز مكانة الدولة كمركز عالمي للتجارة والاستثمار والابتكار، إضافة إلى تنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة، ودعم الدول النامية في مجالات الطاقة النظيفة والأمن الغذائي.