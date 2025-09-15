"وقادة" تتصدر أول أشواط "اللقايا" بمهرجان العين لسباقات الهجن

العين في 15 سبتمبر/ وام / شهد ميدان الروضة بمدينة العين، اليوم، منافسات اللقايا في اليوم الرابع من الجولة الثالثة لمهرجان العين لسباقات الهجن، لمسافة 4 كلم، على مدار 15 شوطاً، وينظمه مركز شؤون السباقات وهجن الرئاسة، بإشراف اتحاد الإمارات لسباقات الهجن.

وتصدرت "وقادة" لسعيد شافي سعيد الوهيبي ، أول أشواط فئة اللقايا، بزمن قدره 6:06:66 دقيقة، وحصد "القرم" لبطي سعيد عيلان المهيري، لقب الشوط الثاني، بزمن قدره 6:03:11 دقيقة أفضل توقيت.

وأحرزت" نجاح" لعمر علي سالم الهاشمي، لقب الشوط الثالث، بزمن قدره 6:12:00 دقيقة، بينما حقق "مروح"، لمعضد سعيد عيلان المهيري، لقب الشوط الرابع، بزمن قدره 6:03:95 دقيقة.

وشهدت الأشواط من الخامس وحتى العاشر فوز " السرية"، لصالح علي صالح الحميري، بزمن قدره 6:06:55 دقيقة، "والحاكمة" لحمد سالم حمد الجديلي، محققة 6:03:84 دقيقة، و"هزام" لحمد الدحية العامري، بزمن قدره 6:04:28 دقيقة، و" الشرود" لأحمد ناصر المنصوري، بزمن قدره 6:0659 دقيقة، و"ريمة" لمحمد راشد عبدالله حميد الخاطري، مسجلة 6:07:18 دقيقة، و"مبهج" لحمد سهيل نخيرات الدودة العامري، بزمن قدره 6:06:59 دقيقة.

وأسفرت الأشواط من الحادي عشر وحتى الخامس عشر، عن فوز" نجدة" لحمدان مبروك العديني، و" الشايقة" لعبدالله منصور العامري، و" شاهين،"لعبدالله عبيد شافي العامري، و" شودة" لسلطان الراعي النخيرة الشامسي، و" كفو" لعلي سالم الشامسي.