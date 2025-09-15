"الشارقة للخدمات الإنسانية" : مؤتمر "نحن الإحتواء" منصة عالمية لعرض التجارب الناجحة

الشارقة في 15 سبتمبر/ وام / أكدت سعادة منى عبدالكريم اليافعي مدير عام مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية أن الدورة الـ18 من "المؤتمر العالمي 2025 - نحن الاحتواء" الذي أنطلقت أعمالها اليوم في مركز أكسبو الشارقة تمثل منصة عالمية مثالية لعرض التجارب الملهمة والناجحة لأصحاب الإعاقة الذهنية والمناصرين الذاتيين من الأسر والداعمين من المسؤولين وأصحاب القرار على مستوى الوطن العربي وشمال أفريقيا.

‏وقالت في تصريح لوكالة أنباء الإمارات “وام” إن مفهوم المناصرة الذاتية هو معرفة ذوي الإعاقة إحتياجاتهم وحقوقهم لإتخاذ القرارات الأنسب لهم وهي مرحلة تبدأ من الطفولة حتى مرحلة الشباب ونحن بدورنا كأعضاء في منظمة الإحتواء الشامل وفي إمارة الشارقة نعمل وندعم كافة البرامج التي تعزز هذا المفهوم.

وأوضحت أن المؤتمر يطرح خلال ثلاثة أيام العديد من الموضوعات ذات العلاقة ويتصدرها موضوع التعليم الدامج الذي نرى أن من الأفضل أن يبدأ من مرحلة الحضانة حتى المرحلة الجامعية فأصحاب الإعاقة الذهنية البسيطة والمتوسطة بإستطاعتهم تلقي التعليم والنجاح وفقا لتجارب عديدة ناجحة على مستوى الإمارة والدولة بصفة عامة كما سيتطرق المؤتمر لموضوع العنف ضد النساء من ذوي الإعاقة.

وأضافت : في دولة الإمارات نعيش في مجتمع قانوني وحقوقي لكن تفتقد هذه الميزة في مجتمعات أخرى إضافة إلى موضوع توظيف ذوي الإعاقة الذهنية فنحن في إمارة الشارقة وبفضل توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة يتم توظيفهم في مختلف الجهات الحكومية ويتمتعون بالحقوق ذاتها مقارنة بأقرانهم ومن خلال هذا المؤتمر ندعو أصحاب القرار لدعم وتحقيق هذا التوجه في مختلف الدول الأعضاء في منظمة الإحتواء الشامل.

ولفتت اليافعي إلى جهود الشيخة جميلة بنت محمد القاسمي رئيسة مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية التي تتمتع بعضوية دائمة في منظمة الإحتواء الشامل الدولية وتسعى لطرح كافة قضايا الأشخاص من ذوي الإعاقة الذهنية وتدريب الأهالي والمناصرين لنيل كافة حقوقهم المشروعة.

وقالت إن عدد المستفيدين من خدمات مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية في المركز الرئيسي بمدنية الشارقة وفي فروعها “كلباء والذيد وخورفكان” وبشكل منتظم ويومي ‏حوالي 3000 شخص على فترتين صباحية ومسائية إلى جانب خدمات المركز العلاجي “وظيفي ونطق ومهارات خاصة وإختبارات ذكاء”.

وأكدت أن مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية التي تأسست في 1979 تسعى إلى بناء عالم يحتضن جميع أفراده عبر التعليم والتأهيل والتوظيف وتوسيع نطاق خدماتها في الإمارة وخارجها وتبني أحدث التقنيات العالمية في التدريب والتعليم إضافة إلى تعزيز شراكاتها مع القطاعين العام والخاص وصناع القرار محلياً ودولياً.