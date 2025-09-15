سلطان بن حمدان بن زايد يعزي في وفاة حسين خانصاحب

دبي في 15 سبتمبر / وام / قدم الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان واجب العزاء في وفاة المغفور له، بإذن الله، رجل الأعمال حسين خانصاحب، وذلك خلال زيارة سموه لمجلس العزاء في دبي.

وأعرب الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسرة الفقيد، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يُلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

رافق الشيخ سلطان، خلال الزيارة، سعادة عيسى حمد بوشهاب، مستشار سمو ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، إلى جانب عدد من المسؤولين.