"طرق دبي" تستقطب 70 طالبا لتطوير حلول تنقل مبتكرة بالذكاء الاصطناعي

دبي في 15 سبتمبر / وام / نظمت هيئة الطرق والمواصلات في دبي هاكاثون "الذكاء الاصطناعي التوليدي يلتقي بالبيانات المفتوحة"، بمشاركة أكثر من 70 طالباً جامعياً من مختلف أنحاء الدولة، بهدف تطوير حلول تنقل مبتكرة.

وأقيم الحدث بالتعاون مع شركة التكنولوجيا العالمية "بايت بلس" (BytePlus)، حيث استهدف استقطاب العقول المبدعة لابتكار حلول فعالة لمستقبل التنقل في دبي، من خلال توظيف البيانات المفتوحة وتقنيات الذكاء الاصطناعي.

وشهدت المسابقة وصول تسعة فرق إلى المرحلة النهائية، حيث سيتم تكريم الفرق الثلاثة الفائزة والإعلان عن جوائزها خلال فعاليات "مؤتمر دبي العالمي للتنقّل ذاتي القيادة 2025" الذي يُعقد في سبتمبر الجاري، مع منحهم فرصة للشراكة مع الهيئة في تنفيذ مشاريعهم مستقبلا.