معرض "برج راشد الفني" ينطلق بحلة رقمية

دبي في 15 سبتمبر/ وام / أطلقت هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة) معرض "برج راشد الفني" في نسخة رقمية مبتكرة، وذلك احتفاء بالذكرى الخامسة والأربعين لافتتاح البرج الذي يُعد أيقونة معمارية بارزة في تاريخ الإمارة.

ويتيح المعرض الافتراضي للجمهور جولة بانورامية بزاوية 360 درجة، يستعرضون خلالها أعمالاً فنية لأكثر من 30 فناناً، معظمهم إماراتيون، مستوحاة من تاريخ البرج وتأثيره الثقافي.

كما يقدم المعرض تجربة ثلاثية الأبعاد تكشف عن تفاصيل مخططات البرج ومراحل بنائه، ليربط ماضي دبي بحاضرها.

ويأتي هذا الإطلاق الرقمي بعد النجاح الذي حققته النسخة الفعلية للمعرض، ويُعد الإصدار الأول ضمن سلسلة "دبي" التي تهدف إلى تسليط الضوء على قصص التميز في الإمارة بأساليب إبداعية حديثة.