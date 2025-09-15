إكسبو دبي تطلق موسم الوصل في أكتوبر

دبي في 15 سبتمبر/ وام / أعلنت مدينة إكسبو دبي، عن انطلاق موسم الوصل 2025 – 2026 في 31 أكتوبر المقبل، تحت شعار "لكل مناسبة احتفال"، ويستمر حتى 2 مايو 2026، ويقدم برنامجاً متنوعاً من الفعاليات الثقافية والموسيقية والمجتمعية في ساحة الوصل الشهيرة.

ويتضمن الموسم، باقة من أبرز الفعاليات الجماهيرية مثل “مدينة الشتاء” و”حي رمضان” و”ضيّ دبي” ومهرجانات الحصاد، إلى جانب فعاليات جديدة تشمل مهرجان الكيك الأول من نوعه في المنطقة، ومسابقات رياضية باسم “راشد ولطيفة”.

كما أطلقت مدينة إكسبو دبي وللمرة الأولى “تذاكر موسم الوصل” التي تتيح دخولاً متكرراً للفعاليات مع مزايا حصرية.

وقالت آمنة أبو الهول، المخرج الإبداعي التنفيذي للفعاليات والترفيه في المدينة، " يمثل موسم الوصل تجسيداً للإبداع والتنوع الثقافي، حيث نعيد إحياء الأجواء التي عاشها زوار إكسبو 2020 دبي، ونسعى إلى إتاحة الفرصة للآلاف، خاصة الأطفال الذين لم يتمكنوا من زيارة الحدث، لخوض تجربة مماثلة تعكس الأجواء الفريدة لذلك الملتقى العالمي".

وأضافت أن موسم الوصل يشكل نقلة نوعية في استراتيجية مدينة إكسبو دبي لترسيخ مكانتها كوجهة رئيسية للفعاليات العائلية والثقافية، بعد سنوات من الخبرات والتواصل مع الزوار لتطوير تجاربهم. ويقام الموسم بشراكة استراتيجية مع “جدول فعاليات دبي” وبالتعاون مع الشريك الإعلامي الرقمي “دبي بوست”، ويهدف إلى بناء مجتمع نابض بالحياة من خلال احتفالات تعكس التنوع الثقافي وتجمع العائلات من مختلف الجنسيات