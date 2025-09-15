أحمد بن سعيد يفتتح معرضيّ "ISM الشرق الأوسط" و"العلامات التجارية الخاصة في الشرق الأوسط"

دبي في 15 سبتمبر/وام/ افتتح سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، اليوم، فعاليات معرضي "ISM الشرق الأوسط" و"العلامات التجارية الخاصة في الشرق الأوسط"، وهما اثنان من أبرز الفعاليات التجارية وأكثرها تأثيرًا في المنطقة، انطلقا في نسختهما الأكبر حتى الآن في مركز دبي التجاري العالمي.

يأتي تنظيم المعرضين في وقت تشير فيه التوقعات إلى وصول مبيعات الحلويات والوجبات الخفيفة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وإفريقيا إلى389.8 مليار دولار أمريكي مع نهاية العام الجاري، وتزامنًا مع التسارع الملحوظ في نمو السوق العالمي للعلامات التجارية الخاصة، والذي يتوقع أن تصل قيمته إلى ما يزيد على 2,271 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2033، حيث تمكّن المعرضان من تعزيز مكانتهما كأهم الوجهات التي يقصدها عمالقة الصناعة لاكتشاف الفرص المناسبة والاستفادة منها.

وقد أسهم ذلك في تعزيز الحضور الدولي لمعرضي "ISM الشرق الأوسط" و"العلامات التجارية الخاصة في الشرق الأوسط" حيث شهدت الفعاليات حضور نخبة من كبار الشركات العالمية، من بينهم "طيران الإمارات"، و"سوق دبي الحرة"، و"كريم"، و"كارفور"، و"إيكيا"، و"مجموعة الخليج للتسويق (GMG)"، و"مجموعة نستو"، و"جرانديوس سوبرماركت"، و"ياندكس"، و"نون" وغيرهم ، وذلك تزامناً مع فرص التوسع الواعدة في أسواق المنطقة التي تشهد نموًا متسارعًا.

وانطلق معرض "ISM الشرق الأوسط" في دورة جديدة تمتد لثلاثة أيام حافلة بالفعاليات حيث شمل مجموعة من العلامات التجارية الأكثر ابتكارًا في العالم في قطاع الحلويات والوجبات الخفيفة، مسلّطًا الضوء على النكهات المختلفة وخطوط الإنتاج المخصّصة للمناسبات المختلفة، بالإضافة إلى أحدث ابتكارات الحلويات الصحية والمستدامة.

وقد شهد المعرض مشاركة دولية قياسية بلغت نسبتها 86%، حيث جمع تحت مظلته أكثر من 700 عارض من 66 دولة قاموا بعرض ما يزيد على 60,000 منتج مبتكر.

أما معرض "العلامات التجارية الخاصة في الشرق الأوسط"، فقد رسخ مكانته باعتباره الحدث الوحيد في المنطقة المخصّص لهذا القطاع، مُقدِمًا للمشترين فرصًا لا مثيل لها للتواصل المباشر مع المصنِّعين واستكشاف أحدث استراتيجيات تطوير المنتجات. وقد بلغت نسبة المشاركة الدولية في المعرض 81.77 بالمئة.

رسخ معرضا "ISM الشرق الأوسط" و"العلامات التجارية الخاصة في الشرق الأوسط" مكانتهما كمنصتين بارزتين لإطلاق المنتجات الجديدة على الساحة العالمية، حيث تحرص العلامات التجارية الكبرى على المشاركة عامًا تلو الآخر للكشف عن أحدث ابتكاراتها.

استضاف "مؤتمر الخبراء" نخبة من قادة ورواد الصناعة، بمشاركة أسماء بارزة مثل "بيج باسكيت (Big Basket)"، و"مارس (Mars)"، و"طلبات (Talabat)"، ودبي القابضة (Dubai Holding)"، و"دومينوز (Domino’s)، و"شويترام (Choithrams)". وقد أثرى هؤلاء الخبراء المؤتمر برؤى استراتيجية تحدد ملامح السوق وابتكارات غير مسبوقة استحوذت على اهتمام كبار المشترين والموزعين والمصنعين العالميين.

