"الإمارات لكرة القدم" يُوقع اتفاقية استضافة عدد من البطولات العربية

الرياض في 15 سبتمبر/ وام/ وقع اتحاد الإمارات لكرة القدم، اليوم، في العاصمة السعودية الرياض، اتفاقية استضافة عدد من البطولات التي يُنظمها الاتحاد العربي لكرة القدم، وهي كأس العرب لأندية كرة الصالات 2028 ، وكأس العرب لكرة الصالات 2029 ، وكأس العرب للناشئات تحت 17 سنة 2029.

وجرت مراسم توقيع الاتفاقية، على هامش اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد العربي، بحضور محمد عبدالله هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد الكرة، والدكتور رجاءالله السلمي الأمين العام للاتحاد العربي.

وزكت الجمعية العمومية للاتحاد العربي لكرة القدم، عبدالله ناصر الجنيبي النائب الأول لرئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم، رئيس رابطة المحترفين الإماراتية لعضوية الاتحاد العربي لكرة القدم للدورة الجديدة 2025 – 2029 .