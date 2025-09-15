مناصرون ذاتيون يروون تجاربهم في مؤتمر "نحن الاحتواء"

الشارقة في 15 سبتمبر / وام / شهد اليوم الأول من فعاليات المؤتمر العالمي 2025 "نحن الاحتواء" جلسة رئيسية بعنوان "تجارب في توظيف المناصرين الذاتيين"، سلطت الضوء على قصص نجاح لأشخاص من ذوي الإعاقة الذهنية اختاروا بأنفسهم مساراتهم المهنية، وتمكنوا من إثبات قدراتهم في مجالات متنوعة، سواء عبر الوظائف التقليدية أو من خلال ريادة الأعمال.

افتتح الجلسة لويس غابرييل فياريال، نائب رئيس منظمة "الاحتواء الشامل الدولية"، مؤكداً أن التوظيف الدامج يعني إتاحة الفرصة للأشخاص ذوي الإعاقة لاختيار وظائفهم بأنفسهم، والعمل جنباً إلى جنب مع الآخرين، مع الحصول على الدعم اللازم، والأجر العادل، والمساواة الكاملة.

وأشار إلى أن الجميع يجب أن يكون قادرا على القيام بما يقوم به غيره في بيئة العمل، بما في ذلك اختيار مكان العمل، أو السعي وراء "وظيفة الأحلام"، أو حتى تأسيس مشروع خاص.

وأكدت الجلسة أن تجارب المناصرين الذاتيين تشكّل نماذج ملهمة، تثبت أن التوظيف الدامج وريادة الأعمال لا يقتصران على كونهما مصدر دخل، بل يمثلان بوابة للاندماج المجتمعي، وتعزيز الثقة بالنفس، وإثبات قدرة الأشخاص ذوي الإعاقة على أن يكونوا أفراداً فاعلين ومنتجين في مجتمعاتهم.