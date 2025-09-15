"العربية أبوظبي" تطلق رحلات مباشرة إلى مطار أسيوط الدولي

أبوظبي في 15 سبتمبر / وام / تطلق "العربية أبوظبي" ، رحلات مباشرة جديدة بين مطار زايد الدولي في أبوظبي ومطار أسيوط الدولي في جمهورية مصر العربية، وذلك ابتداءً من 4 نوفمبر 2025 بمعدل رحلتين أسبوعيا كل يوم ثلاثاء وجمعة.

وأصبحت "العربية أبوظبي" تربط عاصمة دولة الإمارات بثلاث مدن مصرية إلى جانب القاهرة والإسكندرية مما يعزز حركة السفر الجوي بين الإمارات ومصر.

وقال عادل العلي الرئيس التنفيذي لمجموعة العربية للطيران، تأتي الإضافة لتعزيز شبكة وجهاتنا بين الإمارات ومصر مما يتيح لعملائنا خيرات سفر أوسع وبأسعار تنافسية للسفر بين البلدين.

وتشغل العربية للطيران حاليا أسطولا حديثا يضم 12 طائرة إيرباص A320 يخدم أكثر من 30 وجهة دولية انطلاقا من العاصمة الإماراتية، وتستعد لتعزيز اسطولها وتوسيع شبكة وجهاتها قبل نهاية العام.